L’uomo che sussurrava alle mucche: l’incredibile storia del sassofonista diventa virale | VIDEO

Papà mucche sassofono | Imparare a suonare uno strumento musicale e non vedere l’ora di mettersi alla prova, anche se il pubblico sono delle mucche. Questo è il caso di un papà americano, autodidatta con il sassofono, che ha voluto mettersi alla prova con una mandria al pascolo.

Il figlio dell’uomo, Erin, ha postato il video del live su Twitter riscuotendo subito molto successo tra gli utenti.

Papà mucche sassofono | il concerto in campagna

“I miei genitori sono così goffi che hanno guidato fino in campagna per permettere a mio padre di suonare alle mucche le canzoni che aveva appena imparato con il sassofono”.

Il giovane ha raccontato a Mashable che suo padre ha imparato a suonare il sassofono con dei tutorial su Youtube per poi esibirsi più volte in casa non solo per i suoi familiari ma anche per il suo cane.

“La nostra cagna, Piper, odia il suo così tanto il suono del sassofono che lo ha preso a morsi più volte. Mio padre ha così deciso di andare nei campi a cercare qualcuno che apprezzasse di più la sua musica: lì si è avvicinato alle mucche che sembra abbiano apprezzato”.

Papà mucche sassofono | musica e produzione di latte

Secondo uno studio del 2011 infatti, condotto dall’Università di Leicester in Inghilterra le mucche aumentano la produzione di latte quando ascoltano musica rilassanti come “Bridge over Troubled Water” di Simon & Garfunkel”.

Cane viene abbandonato in strada con la sua poltrona preferita: la foto commuove il web

I cani che corrono sull’acqua in Groenlandia non sono una novità: a provarlo uno scatto di 35 anni fa

La palla della padroncina cade in acqua: il cane la blocca e la salva | VIDEO

L’impressionante calamaro gigante ripreso a 759 metri di profondità | VIDEO

Scoiattolo in sovrappeso rimane incastrato nel tombino: salvo grazie ai vigili del fuoco

Gatto sopravvive a un lavaggio completo in lavatrice: l’incredibile storia di Felix