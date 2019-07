Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 1 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 1 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi lunedì 1 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 1 luglio 2019 | Ariete | Toro | Gemelli | Leone

Tra i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è sicuramente l’Ariete: il momento migliore per portare avanti i vostri obiettivi e realizzarli è finalmente arrivato. Non trascurate però troppo il vostro partner.

Bene anche il Toro: d’altronde siete tra i segni al top di tutta quest’estate. Recuperate in particolare in amore dopo alcune possibili tensioni di coppia. Giornata positiva anche per i Gemelli grazie alla Luna nel segno. Il top arriverà ad agosto.

Tra i segni più fortunati secondo l’oroscopo Fox di oggi anche il Leone: mettete in mostra tutte le vostre doti. Bene anche lo Scorpione: avete situazioni in ballo che finalmente riuscirete a chiarire e risolvere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 1 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni sfortunati di oggi sicuramente la Bilancia: vi impegnate molto ma non riuscite a raccogliere i frutti che speravate. Con un po’ di pazienza supererete questo momento no. Amici del Sagittario, in questo lunedì 1 luglio siete un po’ storditi, complice il gran caldo.

Giornata sottotono per la Vergine: discussioni in vista con il proprio partner. Ultimamente la passione si è un po’ spenta. Qualche delusione nei rapporti interpersonali per il Capricorno.

L’Acquario deve capire che strada vuole intraprendere nella propria vita, mentre i Pesci hanno ancora un po’ di strascichi di un periodo poco esaltante. La luce in fondo al tunnel è vicina.

