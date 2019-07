Oroscopo Paolo Fox 1 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 1 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 1 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, se avete degli obiettivi precisi a cui state lavorando, questo può essere il momento giusto per realizzarli.

Nonostante il caldo e l’estate, infatti, andate avanti per la vostra strada. Attenti però a non trascurare troppo il partner, si prevedono infatti giorni difficili.

Cari Toro, inizia una nuova settimana per il vostro segno e un periodo in generale molto propizio che vi vedrà protagonista in tutta l’estate.

Dovrete fare i conti con tanti cambiamenti, non tutti graditi. Per fortuna recuperate in amore dopo una serie di discussioni con il partner.

La Luna nel segno porta grandi gioie e ambizione al massimo. Approfittatene. In generale un’estate che vi vedrà grandi protagonisti, specie a partire dal mese di agosto.

Sul lavoro dovrete fare delle scelte e sarete chiamati anche a rinunciare a qualcosa. O a qualcuno.

Amici del Cancro, avete degli obiettivi chiari in testa e siete disposti a tutto pur di realizzarli. Ma attenti perché potresti farvi prendere dall’ansia da prestazione.

Venite da un periodo complesso in amore, per fortuna le cose stanno migliorando e tornerete assoluti protagonisti.

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi vede come uno dei segni migliori di questa settimana che inizia: date dimostrazione delle vostre capacità.

Chi non vi merita o non vi rispetta deve essere allontanato: non perdeteci tempo e proseguite nell’inseguire i vostri obiettivi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete vissuto sicuramente momenti migliori. La settimana, secondo l’oroscopo Fox, si apre infatti piuttosto sottotono.

In amore dovrete fare fronte a molte tensioni, sul lavoro vorreste maggiori soddisfazioni, ma tranquilli, arriveranno a partire dall’autunno.

Amici della Bilancia, non siete certo tra i segni fortunati di oggi. Sul lavoro vi impegnate molto ma non raccogliete i frutti che speravate.

Le cose andranno presto per il meglio. Abbiate solo un po’ di pazienza.

Una settimana di grandi novità per il vostro segno si apre oggi, lunedì 1 luglio. Alcune questioni in ballo da tempo finalmente troveranno risposta.

Attenti sul lavoro a possibili tensioni con colleghi o superiori: contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2019 | Sagittario

Giornata davvero poco soddisfacente per il vostro segno. Cercate di mantenere la calma per evitare inutili discussioni.

Questo lunedì, complice il caldo, vi vede un po’ storditi. Le cose andranno meglio durante la settimana.

Dovete fare i conti con qualche delusione, soprattutto da parte di persone a cui tenete molto e che si sono rivelate diverse da come vi aspettavate.

In amore possibili tensioni e discussioni con il partner: non riuscite proprio a non far notare se c’è qualcosa che non quadra.

Inizia una nuova settimana e soprattutto un nuovo mese: è il momento di capire dove volete andare e cosa volete fare della vostra vita.

Sul lavoro non mancano le perplessità: qualche collega potrebbe essersi dimostrato meno affidabile di quanto credevate.

Cari Pesci, venite da un periodo complesso e ancora vi portate dietro qualche strascico difficile da superare.

In amore e in generale nei rapporti interpersonali, se una storia non vi entusiasma più è il caso di accantonarla.