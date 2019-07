Oroscopo di oggi 1 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 1 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 1 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 1 luglio 2019

Amici dell’Ariete, oggi sarete dotati di uno straordinario senso dell’ironia. Avrete voglia di scherzare e giocare con tutti, che siano amici o colleghi. Attenzione però, perché non tutti potrebbero avere il vostro stesso spirito e potreste rischiare di irritare qualcuno.

Dovete fare più selezione nella vostra vita, amici del Toro. Siete rimasti invischiati in una situazione sentimentale dalla quale non sapete più come uscire. È bene che da qui al futuro facciate più attenzione a quelli che sono i vostri bisogni.

Oroscopo di oggi 1 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, la Luna nel vostro segno vi rende iperattivi. In questa settimana vorrete portare avanti diverse cose, ma non avete né il tempo né le energie per fare bene tutto. Cercate di operare una scelta.

Cari Cancro, è il momento di tornare a farvi rispettare, sia in amore che sul lavoro. Qualcuno sta approfittando della vostra bontà da troppo tempo e questa situazione vi sta facendo soffrire. Agite e riprendetevi quanto vi siete faticosamente guadagnati finora.

Cari Leone, avete un bel progetto in cantiere e non vedete l’ora di vedere il risultato. Non siate impazienti però, perché ogni frutto ha bisogno del suo tempo per maturare. Vedrete che la vittoria avrà un gusto dolce proprio come un frutto che si stacca dall’albero da solo.

Oroscopo di oggi 1 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, ultimamente vi sentite molto soli, ma non perché vi manca la compagnia. Siete gli unici, a casa e sul lavoro, ad vedere le cose in un certo modo, mentre gli altri vi sembrano privi di senno e ragionevolezza. State tranquilli, presto arriverà un alleato a farvi compagnia in questo particolare tipo di “solitudine”.

Cari Bilancia, è giunto il momento di prendere il largo verso qualche meta sconosciuta e orizzonte inesplorato. Le stelle dicono che avete la curiosità giusta per approcciare a nuove culture.

Amici dello Scorpione, se volete portare del rinnovamento nella vostra vita è necessario che abbandoniate i vecchi schemi. Non c’è miglior modo di guardare al futuro semplicemente smettendo di ripetere i gesti del passato e voi questo lo sapete bene. Agite.

Oroscopo di oggi 1 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, vi siete sovraccaricati di lavoro. La voglia di dimostrare quanto valete ha preso il sopravvento e ora vi trovate con tante promesse da mantenere e poche speranze di esaudirle tutte. Riportate un po’ d’ordine, sia nella vita privata che in quella professionale.

Cari Capricorno, in questa settimana riuscirete ad avere il giusto approccio per portare a termine tutti i vostri impegni. Non vi farete sconfortare da stress e stanchezza e il partner sarà di grande aiuto per arrivare fino a venerdì.

Amici dell’Acquario, una proposta molto particolare è in arrivo per voi. Stupendo persino voi stessi, con tutta probabilità deciderete di accettarla. D’altronde era da tempo che desideravate dare una “scossa” alla noiosa routine.

Cari Pesci, c’è quel fastidioso sassolino nella scarpa che è giunto il momento di togliere. Protrarre le situazioni di tensione, d’altronde, non è mai giusto e ora ve ne siete finalmente convinti anche voi. Elaborate una strategia che vi assicuri la vittoria nello scontro che sta per arrivare.

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.