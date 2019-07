Oroscopo di domani | 2 luglio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 2 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 2 luglio 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 2 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, la Luna in Gemelli vi rende particolarmente nervosi. Questo potrebbe creare qualche tensione con il partner: attenti a non riversare su di lui le vostre frustrazioni. Per fortuna presto tutto migliorerà.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Cari Toro, siete incapaci a supportare e affrontare gli imprevisti con serenità. Vorreste infatti avere tutto sotto controllo, ma sapete in fondo che non sempre è possibile. Imparate a fidarvi di più di chi vi circonda.

Oroscopo di domani 2 luglio 2019 | Gemelli

La Luna nel segno vi spinge a fare un’attenta analisi su quella che è la vostra vita sentimentale. Dove state andando? Se una relazione non vi soddisfa più, forse è il caso di tagliare corto e lanciarsi in nuove avventure.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019

Amici del Cancro, l’influenza di Marte vi spinge a dare il massimo per realizzare con coraggio e determinazione i vostri obiettivi. Solo così riuscirete a ottenere ciò che desiderate. Il giudizio degli altri vi pesa e vi rende nervosi. Andate avanti per la vostra strada.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Periodo al top per quanto riguarda la vostra vita professionale. Approfittatene. Sono favoriti nuovi contatti e collaborazioni che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera. In amore le cose miglioreranno da fine mese.

Oroscopo di domani 2 luglio 2019 | Vergine

La Luna in Gemelli potrebbe rendervi agitati in amore. D’altronde un po’ di pepe all’interno della coppia non per forza è un male. Mantenete la calma, anche se il partner ultimamente vi sembra poco serio e affidabile.

Giornata al top per quanto riguarda l’amore. Il rapporto con la vostra metà ne beneficerà, sarete particolarmente dolci e comunicativi. Attenti però perché persone o questioni del passato potrebbero tornare a bussare alla vostra porta.

Cari Scorpione, un semplice equivoco potrebbe causare più di qualche tensione all’interno dell’ambiente di lavoro. Mantenere la calma e contate fino a dieci. Bene invece gli affari e le finanze, grazie a un quadro astrale positivo.

Oroscopo di domani 2 luglio 2019 | Sagittario

Potreste avere una gran voglia di flirtare con chi vi sta attorno, anche se siete impegnati. Datevi una calmata per evitare di far inferocire il partner. In generale l’oroscopo di domani vi invita a mantenere la calma.

Amici del Capricorno, imparate a considerare maggiormente il punto di vista degli altri. Siate meno cocciuti e valutate anche posizioni diverse dalla vostra. Attenti perché la tensione non manca, soprattutto nei rapporti con il partner.

L’oroscopo di domani vi invita ad essere più disponibili e comprensivi con il partner. Negli ultimi tempi infatti lo avete trascurato un po’ troppo a causa dei tanti impegni di lavoro. Attenti a chi vi sta intorno: evitate di rispondere alle provocazioni.

Amici dei Pesci, basta poco nella giornata di domani 2 luglio 2019 a farvi perdere la pazienza e sbottare. Potereste così sfogare il vostro stress sul partner, che magari è incolpevole. Guardate al futuro con ottimismo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 2 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE