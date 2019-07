Oroscopo Branko 1 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 1 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, lunedì 1 luglio 2019.

Amici dell’Ariete, il transito di Marte vi stimola in tutte le vostre attività, dandovi una stimolo all’inizio di questo nuovo mese a fare bene.

Favoriti i grandi progetti a livello familiare, bene anche il lavoro anche se potrebbe non mancare qualche scontro con il prossimo.

Cari Toro, il transito di Marte in Leone vi crea più di qualche fastidio. A faticare sono soprattutto gli affetti e l’amore.

Bene le collaborazioni in ambito lavorativo e le unioni importanti come un matrimonio. Sfruttate a pieno il vostro talento e le capacità innate che avete per spuntare sugli altri.

Oroscopo Branko 1 luglio 2019 | Gemelli

Bene secondo l’oroscopo di Branko in questo primo luglio il rapporto del vostro segno con Marte, simbolo della guerra. Questo vi stimola soprattutto a livello mentale.

Si apre un periodo, fino alla metà di agosto, davvero proficuo nel lavoro e in ambito economico. Approfittatene.

Questo nuovo mese si apre per voi con grandi prospettive: avete voglia di fare e vi toglierete parecchie soddisfazioni. Un periodo produttivo, felice e intenso.

Attenti però all’aspetto fisico. Stelle ottime in arrivo con l’influsso di Venete e la Luna nel segno. Al top gli affari.

Amici del Leone, si apre per voi un periodo indimenticabile, con un quadro astrale positivo come raramente capita. Siete i re di questa estate.

Per i più giovani è il momento di coronare un sogno e realizzarsi, per gli adulti si toccano le vette più alte della propria carriera. Bene l’amore ma occhio ai nemici.

Oroscopo Branko 1 luglio 2019 | Vergine

L’oroscopo Branko di oggi favorisce nuovi progetti e le vostre ambizioni in campo lavorativo: successo assicurato, anche se avrete bisogno di una mano per finanziarli.

Attenti quindi alle finanze. In amore una bugia detta a fin di bene potrebbe evitarvi fastidiosi litigi con il partner.

Cari Bilancia, Marte in Leone in questo lunedì 1 luglio 2019 vi rende intraprendenti per quanto riguarda le iniziative professionali e finanziarie. Portate avanti i vostri progetti.

Qualche problema potrebbe presentarsi nella vita privata, con l’influenza di Venere in Cancro.

Amici dello Scorpione, la vostra pazienza e perseveranza vi stimola a vi dà coraggio per fare bene, specie nel lavoro.

In generale sarà un’estate complicata, con un quadro astrale non favorevole. Nulla sarà scontato, e ci vorrà tanto impegno da parte vostra. Ma il gioco vale la candela.

Oroscopo Branko 1 luglio 2019 | Sagittario

Ultimamente avete avuto tanti impegni e questioni da risolvere. Bene, adesso però dedicatevi maggiormente alle persone care, agli affetti della vita privata.

Non pensate solo ai soldi e a guadagnare il più possibile. Le cose miglioreranno presto con Luna, Venere e Marte favorevoli.

Marte opposto a Saturno vi ha un po’ debilitato e tolto qualche certezza che non avete più. Finalmente però inizia una fase di recupero sia fisico che professionale.

Tutto migliora, avrete così spazio per le vostre passioni, ma anche per ottenere il meritato successo e maggiori guadagni.

Cari Acquario, Branko oggi vi invita a non essere frettolosi nelle decisioni che intendete prendere. Avete infatti Marte in opposizione, per cui è richiesta cautela.

Bene l’amore per i giovani e per i single: favoriti nuovi importanti incontri.

Amici dei Pesci, Marte entra in Leone da qui al 18 agosto: questo porta a importanti cambiamenti sul fronte del lavoro e degli affari.

Spazio anche per l’amore e la passione, ma non trascurate la salute. Possibile qualche discussione con le persone a voi care.

