Nicolò Scalfi Caduta Libera – Nuova vincita record per Nicolò Scalfi al programma di Gerry Scotti “Avanti un Altro”. Il concorrente 20enne oggi, 1 luglio, si è portato a casa un bottino da 131 mila euro che vanno a sommarsi ai 500 mila euro che già aveva messo in tasca finora grazie alle vittorie.

Anche nella puntata di stasera, Scalfi, è riuscito a rispondere correttamente al gioco finale de “I dieci passi” e a sconfiggere i suoi sfidanti.

Dunque un record per la trasmissione di Canale 5 e per il concorrente che è il più giovane e vincente di sempre di questo game show che si caratterizza per la presenza di un botola che “inghiottisce” i giocatori che non rispondono correttamente alle domande.

Il 20enne bresciano è riuscito a superare ogni record di presenza con oltre 80 puntate a suo favore e 510 mila euro di montepremi vinto.

Già nella prima stagione, Scalfi aveva vinto più di 200 mila euro collezionando ben 18 puntate nella sua esperienza, per poi replicare il grande successo anche nella seconda stagione.

Il campione di Caduta Libera, secondo quanto diffuso da uno spoiler che gira in rete, tra circa un paio di settimane perderà il titolo cedendolo ad uno sfidante. In ogni caso con le sue vittorie ha davvero rischiato di mandare in malora il Biscione!

Nel frattempo si fa sempre più pressante la concorrenza del game show di Rai Uno, Reazione a Catena, condotto da Marco Liorni. Una sfida a colpi di auditel e di vittorie sonore.

