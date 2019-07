“La follia di Meghan sta devastando William e Harry. Ecco con chi sta la Regina Elisabetta”

Meghan e Harry | La duchessa fa infuriare la famiglia reale

Storie sempre più tese all’interno della famiglia reale inglese. Secondo quanto riportano diversi media britannici, gli atteggiamenti impertinenti di Meghan Markle hanno incrinato in maniera pesante il rapporto tra il principe Harry, suo marito, e il fratello William.

Meghan sembra aver rotto gli equilibri tra i reali. Prima si è messa in competizione con Kate Middleton, poi ha iniziato a infrangere più volte il protocollo. Quest’ultima circostanza non è mai andata giù alla regina Elisabetta, particolarmente legata, come ovvio, alle tradizioni reali.

Harry ha difeso a più riprese la moglie dai rimproveri di corte, ma in questo modo di è aperta una frattura tra il principe e gli altri componenti della famiglia reale, inclusi William e Kate, ben più ligi al protocollo.

Meghan e Harry | I litigi tra Harry e William

Ma non è tutto. Meghan si sarebbe anche intromessa negli affari di famiglia che Harry e William portano avanti assieme da anni, e ai quali si è aggiunta Kate dopo il matrimonio.

Un’intromissione mal tollerata proprio da William. Harry, dopo una faida col fratello, ha deciso di lasciare la Royal Foundation, a cui aveva dato vita nel 2011. Sarebbero state proprio le pressioni di Meghan a ad avergli fatto prendere questa sofferta decisione.

Altro indizio della rottura tra i fratelli è stata l’apertura, da parte di Harry e Meghan, di una pagina Instagram separata da quella di William e Kate.

Meghan e Harry | La regina Elisabetta

E la Regina Elisabetta, in tutto questo, da che parte sta? Secondo quanto riporta la direttrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward, Elisabetta avrebbe deciso di non prendere posizione nella faida tra duchi di Sussex e duchi di Cambridge.

Anche se Kate è molto più rispettosa del protocollo, la regina non ha mai avuto una spiccata simpatia per lei. Questo l’ha portata a non schierarsi e a mantenere un profilo basso.

La sovrana, però, sarebbe intenzionata ad evitare a tutti i costi un divorzio tra William e Kate, dopo le voci sul presunto tradimento da parte di lui con la modella Rose Hanbury.

