Libia, al-Sarraj incontra Salvini. Sul tavolo anche la questione migranti | Salvini news

Salvini news – A Milano si è svolto un incontro a sorpresa tra il primo Ministro della Libia Fayez al-Sarraj e il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Sul tavolo, tra i vari argomenti, la questione migranti, ma anche la guerra civile che da più di due mesi sta flagellando il paese nordafricano.

Guerra in Libia: a che punto è lo scontro tra Haftar e al-Serraj

Al-Sarraj ha chiesto al vicepremier italiano uno sforzo maggiore a favore del Governo di accordo nazionale (GNA), riconosciuto dalle Nazioni Unite, dal 3 aprile scorso sotto attacco dell’esercito nazionale libico, guidato dal maresciallo Khalifa Haftar.

Secondo quanto spiegato da fonti libiche, infatti, subito dopo l’inizio dell’offensiva dello scorso aprile, tutti i leader libici hanno chiesto un aiuto consistente all’Italia, attraverso l’invio di armi e il supporto di intelligence.

La posizione dell’Italia, invece, sempre secondo quanto dichiarato dalle fonti libiche si è rivelata troppo attendista.

Salvini news – Con la riconquista di Gharian, città a 80 chilometri a sud di Tripoli, divenuta base operativa di Haftar, al-Sarraj è convinto di aver dato una sterzata decisiva a suo favore sull’esito della guerra civile, nonostante l’annuncio dell’esercito nazionale libico di imminenti raid aerei su Tripoli.

Ecco perché il capo del Governo libico ha chiesto uno sforzo maggiore all’Italia.

Il protrarsi del conflitto, infatti, secondo il ragionamento di al-Sarraj sarebbe deleterio per il paese e influirebbe anche sulla gestione dei migranti, tema tanto caro al leader Lega, con il paese nordafricano che non sarebbe più in grado di poter gestire il flusso migratorio e impedire l’arrivo dei migranti in Italia.

L’argomento potrebbe essere al centro del Consiglio dei ministri italiano, in programma nel tardo pomeriggio di lunedì 1 luglio a Palazzo Chigi.

