Katia e Vittorio Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Cognomi | Katia Fanelli | Vittorio Collina

KATIA E VITTORIO TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Entra nel vivo la seconda edizione di Temptation Island 2019, il popolare docu-reality di Canale 5 giunto alla sesta edizione. A condurlo anche quest’anno è Filippo Bisciglia. I veri protagonisti sono però le sei coppie che si mettono in gioco in questo viaggio nei sentimenti. 21 giorni divisi in due diversi villaggi, con i tentatori e le tentatrici che proveranno in ogni modo a minare la loro fedeltà. Tra le coppie in gara più amate dal pubblico sicuramente c’è Katia Fanelli e Vittorio Collina. Scopriamo insieme chi sono.

Tutte le coppie di Temptation Island 2019

Katia e Vittorio Temptation Island 2019 | Chi sono

Se c’è una concorrente che finora ha catalizzato l’attenzione degli spettatori questa è sicuramente Katia. Spirito libero, ha sin da subito fatto apprezzamento verso i bellissimi tentatori, dimostrando di non farsi troppi problemi nei confronti del suo fidanzato.

Temptation Island 2019, tutto quello che c’è da sapere

I due sono fidanzati da due anni e mezzo. Pur essendo innamorati, lei non è mai voluta andare a convivere, dicendo di preferire piuttosto la propria libertà. “Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera ed io mi arrabbio. Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: “Ringrazia che sono tornata!”, ha raccontato Vittorio.

Riusciranno i due a resistere alle tentazioni di Temptation Island 2019 o capiranno che è meglio interrompere questa relazione?

Chi sono i tentatori di Temptation Island 2019

Katia e Vittorio Temptation Island 2019 | Katia Fanelli

Katia ha 25 anni, vive a Rimini e fino a qualche tempo fa lavorava come commessa in un negozio. Molto seguita sui social, il suo profilo è @katia_fanelli. Di lei dice di essere una Sales Manager e Fashion Expert.

Sin dalla prima puntata si è avvicinata a molti tentatori single, facendo infuriare il suo fidanzato Vittorio.

Il resort in cui si svolge il reality di Canale 5

Katia e Vittorio Temptation Island 2019 | Vittorio Collina

Classe 1988, ha studiato Economia e parla fluentemente italiano, inglese, francese e russo. Gioca a calcio ed è un vocalist molto famoso nella riviera romagnola. “Vivo in questa casa da circa due anni e ho presto questa decisione per vivere un po’ in intimità con lei.

Le ho detto di venire a vivere qui con me ma ancora lei non se la sente. Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia”, ha raccontato Vittorio.