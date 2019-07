Ilaria e Massimo Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Cognomi | Ilaria Teolis | Massimo Colantoni

ILARIA E MASSIMO TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Tanti colpi di scena, tradimenti, litigi e gli immancabili video. Una nuova edizione di Temptation Island 2019 è ormai entrata nel vivo. Il reality estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia vede sei coppie compiere il loro viaggio all’interno dei sentimenti: 21 giorni separati e con aitanti tentatori e sensuali tentatrici single che farebbero perdere la testa a chiunque. Tra i protagonisti di Temptation Island 2019 ci sono sicuramente Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Ilaria e Massimo Temptation Island 2019 | Chi sono

I due sono fidanzati da due anni e mezzo. Hanno deciso di prendere parte la programma perché i dubbi sull’unità della loro coppia sono tanti, e vogliono quindi capire se continuare a investire o meno su questa storia: “Noi abbiamo vissuto per un anno buono un amore folle. All’inizio me la prendevo un po’ troppo, adesso conoscendolo ho un po’ allentato. Ho cambiato lavoro per lui in modo tale da poter stare più a casa con lui”, ha dichiarato Ilaria.

Lei infatti vorrebbe impegnarsi in qualcosa di più serio, e magari avere anche dei figli. Massimo invece vuole godersi i suoi 28 anni, divertendosi con gli amici e giocando alla Play Station.

Ilaria e Massimo Temptation Island 2019 | Ilaria Teolis

È nata il 28 giugno 1995 a Roma: è una delle concorrenti più giovani di questa edizione, ma nonostante questo vorrebbe impegnarsi in una storia seria. Con i cugini ha aperto un locale chiamato Di Gusto Street Food.

Essendo una bella ragazza, ha anche preso parte a due edizioni di Miss Italia, senza raggiungere le fasi finali. Ha partecipato inoltre ad una puntata della settima edizione di Ciao Darwin, per la categoria “discoteca”.

I suoi fan possono seguirla su Instagram. Al momento è seguita da circa 12000 persone.

Ilaria e Massimo Temptation Island 2019 | Massimo Colantoni

Romano d’hoc, ha 28 anni e poca voglia di crescere e assumersi delle responsabilità, almeno per quanto riguarda la vita sentimentale. Ha frequentato l’alberghiero ed è tifosissimo della Lazio. Inoltre ha un cane di nome Xena e adora la musica raggaeton.

Da qualche tempo ha aperto un negozio di abbigliamento, il Wild Shop. Sulla sua relazione con Ilaria ha dichiarato: “Le cose hanno iniziato a cambiare quando siamo andati a convivere. Io mi sono sentito un po’ troppo chiuso e quindi me la sfogavo uscendo. Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. È diventata una situazione molto pesante. Vorrei farmi una partita alla Playstation in tutta calma e serenità. Cosa che, per assurdo, non posso fare”.