Proteste ad Hong Kong, scontri violenti con la polizia. I manifestanti entrano in Parlamento

Hong Kong scontri – Dopo alcune ore di assedio intorno al Parlamento di Hong Kong, alcuni manifestanti sono entrati nell’edificio. A riportarlo sono i media locali, che segnalano il contrasto delle violenze con il lungo corteo pacifico che sta riempiendo le strade principali dell’ex colonia.

1500 persone sono riuscite a sfondare i vetri del Parlamento e ad entrare rompendo le finestre dell’edificio bloccandole con un carrello metallico e costringendo la grande marcia della protesta a deviare l’intero percorso previsto.

Il governo di Hong Kong ha parlato di “atti inaccettabili per la società”.

La polizia, intorno alla mezzanotte locale, ha disperso i manifestanti che si trovavano fuori dal Parlamento attraverso una serie di cariche e lanci di lacrimogeni.

Poi, dopo circa tre ore di occupazione, le forze dell’ordine sono riuscite a riprendere il controllo del Parlamento.

Oggi l’opposizione è tornata in strada nel giorno in cui 22 anni fa Hong Kong passò dalle mani della Gran Bretagna a quelle di Pechino. Ma le manifestazioni vanno avanti da domenica 9 giugno, quando i cittadini sono scesi in piazza per protestare contro la legge sull’estradizione in Cina che permetterebbe alla Repubblica popolare di processare i sospetti che risiedono nell’ex colonia britannica.

Gli scontri sono molto violenti: una barra di ferro e un carrello metallico sono stati usati come arieti.

La folla non accenna a disperdersi, nella terza grande manifestazione di massa nel giro di poche settimane per chiedere le dimissioni della governatrice filo-cinese Carrie Lam. E i tentativi di entrare nel quartier generale del governo non sono finiti.

Hong Kong scontri | Sovranità cinese Il 1 luglio 1997 Hong Kong rientrava sotto la sovranità cinese, un anniversario sensibile per i manifestanti che da più di un mese chiedono le dimissioni di Lam proprio perché eccessivamente legata a Pechino. Le strade a Hong Kong sono bloccate da questa mattina, anche se sembra che i partecipanti alle proteste siano un po' meno dei due milioni scesi in strada nelle scorse settimane per contestare la legge sull'estradizione verso Pechino, ora congelata. Gli agenti, riferiscono la stampa internazionale e gli attivisti sul posto, hanno usato più volte manganelli e spray urticanti. Il 12 giugno scorso la repressione della polizia era stata più violenta, con cariche e proiettili di gomma. Intanto, la governatrice Carrie Lam, bersaglio delle proteste, ha assistito alle cerimonie ufficiali di alzabandiera che si sono tenute a Golden Bauhinia Square in videoconferenza, davanti a uno schermo, dentro l'Hong Kong Exhibition Center.