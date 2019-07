Grandinata Messico | Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, nel Messico occidentale, si trova a 1560 metri sopra il livello del mare e negli ultimi giorni le temperature avevano raggiunto i 31 gradi. Le grandinate non sono inusuali in città d’estate, ma quella di domenica ha raggiunto dimensioni mai viste finora.

La città è stata infatti sorpresa da una grandinata senza precedenti che ha coperto le strade con uno strato di ghiaccio spesso quasi due metri.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti. Le autorità hanno dovuto utilizzare tir e macchinari pesanti nelle strade e vie principali per renderle percorribili. In un video pubblicato sui socil si vede uno di questi tir che fatica ad attraversare una strada completamente ricoperta da un accumulo di ghiaccio ed acqua. (Grandinata Messico | Video in alto).

Circa 200 tra abitazioni e negozi sono stati danneggiati dalla grandine, e almeno 50 veicoli sono stati trascinati o sepolti dal ghiaccio. Non ci sono stati feriti ma due persone hanno mostrato i “primi segni di ipotermia”, secondo quanto riferito dalla protezione civile dello stato.

L’Onu lancia l’allarme: “Il pianeta rischia l’apartheid climatico, non ci salveremo dal disastro imminente”

Secondo Enrique Alfaro, governatore dello stato, non si erano mai viste scene del genere a Guadalajara: “E poi ci si chiede anche se il cambiamento climatico sia reale. Questi sono fenomeni naturali mai visti prima”, ha detto.

Grandinata Messico | Le città più colpite sono state Guadalajara, che conta oltre 4 milioni di abitanti, e Tlaquepaque. Il governatore Alfaro ha fatto anche sapere che un fenomeno simile non era mai stato visto nello stato.

“In coordinamento con l’esercito messicano e le autorità municipali di Guadalajara e Tlaquepaque, il governo di Jalisco sta lavorando alla pulizia e alla rimozione della grandine sulle strade pubbliche, nonché al sostegno dei cittadini che hanno subito danni alle loro case”, ha scritto nel tuo account Twitter.

La grandine ha sommerso strade, auto, giardini, è entrata in cantine e negozi, ha addirittura fatto irruzione negli appartamenti “esplodendo” dai wc, dopo aver intasato gli scarichi fognari. Nel 2012 un forte temporale ha investito Città del Messico. I forti rovesci erano stati accompagnati da un’intensa grandinata che aveva imbiancato molti quartieri della Capitale messicana, rendendo inusuale l’aspetto della città. Temporali di questa intensità accompagnati da simili grandinate sono un evento raro per Città del Messico. Cambiamento climatico, l’allarme degli scienziati. “Pianeta a rischio entro il 2030”