Nuova vita. E anche nuove polemiche. Sempre sui social, dove Eliana Michelazzo – una delle protagoniste del Prati-gate – è sempre molto attiva. Ma l’ex agente della Prati guarda avanti ed è pronta ad una nuova avventura.

Dopo aver accarezzato il mondo della tv con la partecipazione fissa a Live – non è la D’Urso, la Michelazzo pensa ad un libro improvvisandosi addirittura scrittrice. Non solo. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne sembra che voglia fare pure un film, una specie di Pratiful (come il pubblico da casa ha ribatezzato tutta la vicenda di Mark Caltagirone).

Un vero business targato Prati-gate, dove a quanto apre non sono mancati guadagni (oltre agli spiacevoli inganni) e picchi di share assicurati. Adesso spunta persino l’idea di un libro, che potrebbe andare a ruba, su tutta la vicenda che è giunta in Procura a colpi di denunce e carte bollate.

Così, Simone Coppi (il fidanzato fantasma della Michelazzo) e Mark Caltagirone diventano i protagonisti di un nuovo romanzo. E qualcuno diceva che con l’estate e la fine dei programmi sarebbe stato archiviato tutto.

Eliana Michelazzo | L’assurdo inganno in un libro

Adesso, la letteratura italiana dovrà farsene carico: la storia, che sembra un giallo, diventerà il libro dell’anno? Forse. Chissà. Intanto, Le tre protagoniste di quell’assurda vicenda (donna Pamela, Michelazzo e Prati) non si parlano più. Comunicano, a quanto pare, solo a mezzo raccomandata. Tramite i loro legali. Ognuna dice di essere stata ingannata. Dove sarà la verità? Quando la scopriremo una volta per sempre?

La Michelazzo scrive una nuova pagine della sua vita: decine e decine di Ig Stories, altrettanti programma tv a cui ha partecipato (non sappiamo con quale guadagno da parte di Live non è la D’Urso) e la partecipazione come special guest a Miss Lazio Sorriso. Proprio poche ore fa. Poi l’ipotesi di un libro per raccontare questa assurda vicenda che l’ha investita, visto che lei continua a definirsi vittima e non carnefice.