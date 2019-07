Death Race | Film | Trama | Storia | Cast | Attori | Trailer | Italia 1

Stasera, 1 luglio 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Death Race, film del 2008 co-prodotto, scritto e diretto da Paul W. S. Anderson e interpretato da Jason Statham, Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Joan Allen e Ian McShane. Remake di Anno 2000: La corsa della morte del 1975, diretto da Paul Bartel.

Death Race | Film | Trama | Storia

Nel 2012 tutte le nazioni vanno in crisi. Disoccupazione e criminalità salgono ai massimi livelli. Il sistema carcerario collassa, e il governo USA lo affida a delle corporazioni private, che tentano di ricavarne il massimo profitto trasmettendo via web a pagamento delle gare mortali tra carcerati. La più famosa è la Death Race, consistente in una gara a bordo di auto corazzate, modificate per trasportare armi di vario tipo che si attivano tramite l’uso di tre specifiche pedan.

Il più famoso dei piloti, Frankenstein, muore mentre finisce una corsa, ottenendo, comunque, la sua quarta vittoria (dopo cinque vittorie il condannato è libero).

Jensen Ames, ex-campione NASCAR, si ritrova vittima della chiusura del suo posto di lavoro insieme a centinaia di altri operai. Dopo il suo ritorno a casa, un uomo mascherato irrompe in casa sua uccidendo sua moglie e lo incastra mettendogli il coltello in mano dopo averlo tramortito. Jensen si ritrova così in galera, condannato per l’omicidio della moglie. La direttrice del carcere lo obbliga a prendere il posto di Frankenstein (morto all’insaputa del pubblico), sapendo che Jensen era stato un pilota a suo tempo.

Aiutato dai meccanici dell’ex-Frankenstein e dal navigatore, la bella Case, cercherà di conquistare la propria libertà in pista, ma capisce subito che qualcosa non va e che le circostanze gli sono stranamente avverse…

Death Race | Film | Cast | Attori

Inizialmente Roger Corman, produttore del progetto originario con la Paramount Pictures, avrebbe voluto Tom Cruise nel ruolo di protagonista. Ma Cruise non approvò le prime tre versioni della sceneggiatura che gli furono sottoposte e successivamente litigò con i produttori della Paramount. Il progetto fu quindi abbandonato dalla Paramount e acquisito dalla Universal. Tom Cruise ritornò nel ruolo di produttore con Paula Wagner e la sceneggiatura venne completamente riscritta da Paul W. S. Anderson, mentre il ruolo di protagonista fu affidato a Jason Statham.

Con lui Tyrese Gibson, Natalie Martinez, Joan Allen e Ian McShane.

Ecco il trailer del film Death Race: