Governo, oggi il Consiglio dei ministri su assestamento di bilancio

Consiglio dei ministri oggi | 1 luglio 2019 | Assestamento di bilancio

Il Consiglio dei ministri è stato convocato oggi, 1 luglio, nel pomeriggio a palazzo Chigi: sul tavolo l’assestamento di bilancio atteso a livello europeo, con l’Italia che ancora rischia la procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Cruciale per il governo è anche il nodo della flat tax, sul quale il premier Giuseppe Conte si è esposto ieri.

“Garantisco la Flat Tax come presidente del Consiglio”, ha detto Conte prima di entrare al vertice straordinario per le nomine europee a Bruxelles. “Conte mi ha detto di essere d’accordo sull’iniziare con la flat tax”, ha confermato Salvini.

Sulla procedura di infrazione invece il presidente del Consiglio ha detto: “Da diverso tempo stiamo coltivando un dialogo costruttivo con l’Ue sulla procedura d’infrazione. Lunedì faremo il Cdm. Siamo fiduciosi”.

“Noi crediamo che la procedura di infrazione non abbia ragione di essere aperta”, ha detto intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Vienna, dove ha avuto un un colloquio con il presidente Van der Bellen.

La riunione della Commissione sull’Italia è slittata – probabilmente a mercoledì – dopo che il vertice Ue è stato rinviato a domani.

Sul fronte Ue, infatti, proseguono a oltranza le trattative per le nomine dei commissari europei. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha convocato un nuovo incontro domattina a Bruxelles.

Il candidato favorito a succedere a Jean Claude Juncker, il socialista olandese Frans Timmermans, sostenuto da Angela Merkel, non ha raccolto il consenso dei 28 stati membri: undici sarebbero i paesi contrari, tra cui l’Italia.

“Votare contro tutto il gruppo di Visegrad e un Paese come l’Italia potrebbe portare a tensioni nel futuro”, ha detto la cancelliera tedesca Merkel, mentre Emmanuel Macron ha parlato di “fallimento dell’Europa”.

“Abbiamo finito questa giornata con quello che si può chiamare un fallimento, perché non è stato trovato un accordo e credo che abbiamo dato un’immagine molto negativa dell’Europa”, ha detto il presidente francese uscendo dal vertice Ue. “Nessuno può essere contento dopo tante ore. Questo fallimento è dovuto alle divisioni, da una parte in seno al Partito popolare europeo, e dall’altro lato divisioni geografiche in seno al Consiglio”.

Nomine Ue, il totonomi: chi sono i papabili ai vertici delle istituzioni dell’Unione europea