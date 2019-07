La lunga notte di Bruxelles: dodici ore di trattativa e nessun accordo sulle nomine

commissione europea nomine Timmermans – Una lunga notte quella che i leader dei ventotto paesi dell’Unione Europea hanno trascorso a Bruxelles: una trattativa non-stop durata dodici ore che non ha ancora messo d’accordo sulla nomina del successore di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione europea. Già le premesse non erano delle migliori: una cena iniziata con più di tre ore di ritardo a causa degli incontri multilaterali tra i principali capi di governo. E una fase di stallo tale da spingere il presidente del Consiglio Donald Tusk a sospendere il summit. Anche oggi, lunedì 1 luglio, non è detto che si porti a casa il risultato.

Per ora, di certo, sono i piedi puntati contro il piano Timmermans, il socialista olandese voluto dalla cancelliera Angela Merkel e approvato anche da Emmanuel Macron a margine del G20 di Osaka. Come ricordato da La Stampa, anche il primo ministro Giuseppe Conte si era detto favorevole alla nomina del socialista.

Un nome che sembra però favorito rispetto a quello di Manfred Weber, il capogruppo del Partito Popolare europeo al Parlamento Ue e il candidato alla presidenza della Commissione proposto dal partito. Weber è stato ritenuto inadatto dalla maggioranza dei leader che formano il Consiglio perché non ha mai ricoperto un incarico di governo, né a livello nazionale né a livello europeo. Potrebbe essere dirottato alla presidenza dell’Eurocamera.

commissione europea nomine Timmermans – Il premier italiano Giuseppe Conte, sentito dai giornalisti, ha affermato che i negoziati sono ancora in corso. “Non è escluso che dovremo aggiornarci”, ha sottolineato incontrando i giornalisti. E a chi ha voluto chiarimenti sulla posizione di Timmermans, ha dichiarato: “non sembra avere un consenso unanime ed è difficile capire se ha la maggioranza qualificata”. Rispondendo a chi gli chiedeva della possibilità di una nomina di Michel Barnier, un altro nome favorito da Tusk in caso di mancato accordo su Timmermans, ha dichiarato: “Non stiamo ancora lavorando alle alternative”.

“L’Italia è molto aperta al dialogo: l’ho detto dall’inizio. Ma per me non c’è solo il criterio dello Spitzkandidat, non può essere la sola soluzione. Non vogliamo vincolarci a un unico criterio. Dobbiamo essere flessibili nella scelta del candidato giusto”, ha aggiunto.

“Non dobbiamo legarci a un criterio, solo alla logica delle affiliazioni politiche. Dobbiamo tenere conto che stiamo scegliendo un presidente che deve guidare l’Europa per i prossimi cinque anni con una grande strategia e visione e quindi dobbiamo cercare flessibilità nella ricerca del candidato più giusto e che sicuramente raccolga il più ampio consenso”, ha sottolineato Conte. E ha ribadito che “la logica del pacchetto è la logica migliore perché consente di mantenere un equilibrio generale nella designazione delle varie posizioni. Quindi è quella auspicabile. Però vediamo”.