Il primo messaggio di Chiara Ferragni a Fedez

Chiara Ferragni svela un altro particolare romantico della sua vita con Fedez. La storia d’amore con il rapper milanese va a gonfie vele: un matrimonio da favola e un figlio bellissimo sono il coronamento di un amore che non accenna a diminuire.

Negli ultimi giorni, l’influencer di Cremona si sta sbottonando un po’ e rivela ai suoi follower dettagli della sua storia d’amore con Fedez. In molti sanno per filo e per segno tutto quello che succede alla coppia ogni giorno, visto che i due amano testimoniare sui loro profili social qualsiasi cosa accada nelle loro esistenze.

Poco si sa, però, dell’inizio della loro storia d’amore che dura ormai da tre anni. Qualche giorno fa, la fashion blogger aveva pubblicato una storia in cui mostrava la primissima foto che i due si sono scattati insieme nel 2016. Chiara Ferragni era a Parigi per impegni di lavoro e lui l’ha raggiunta facendole una sorpresa.

Ma qual è stato il primo contatto tra i due? Ce lo rivela la stessa fashion blogger in un paio di stories pubblicate domenica 30 giugno, al termine di un weekend passato in famiglia fuori porta.

Chiara Ferragni e Fedez, insieme ad alcuni parenti di lei, hanno passato una giornata al castello di Rivalta, in provincia di Piacenza. Subito dopo aver lasciato quel posto, l’influencer ha rivelato che quello è un luogo speciale per lei.

Sin da bambina lì ha trascorso momenti felici e proprio quel posto negli ultimi due anni è diventato un luogo da cui partivano storie bellissime. Nel 2017 era lì con la famiglia a maggio, il giorno dopo Fedez davanti a migliaia di persone le chiedeva di sposarlo, all’arena di Verona.

L’anno precedente, invece, i due avevano iniziato a chattare proprio mentre lei era in quel posto, insieme alla famiglia. Nel 2016 qui, dopo una cena con i miei genitori e le mie sorelle, è quando ho fatto lo Snapchat cantando la canzone di Fede. Poi abbiamo cominciato a scriverci”.

Galeotto fu il brano di Vorrei ma non posto, in cui il rapper canta: “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John”.