Metti Chiara Ferragni, Fedez e un castello.La fashion blogger continua a svelare dettagli della sua storia d’amore con Fedez. Sappiamo tutto, oggi, della loro vita (social), ma poco conosciamo di come i due si siano incontrati e di come quell’amore sia nato e scoppiato fino a diventare quello che è oggi.

Qualche giorno fa, la fashion blogger più famosa d’Italia ha pubblicato la primissima foto insieme dei due. L’influencer di Cremona si trovava a Parigi e lui è volato da lei per farle una sorpresa. Ma l’amore, probabilmente, era già nato. O, comunque, i due avevano già scoperto quell’affinità particolare che li lega.

Ma riavvolgiamo il nastro: cos’è successo prima di Parigi? Era il 2016 e proprio in quell’anno i due sono usciti allo scoperto rendendo pubblica la loro relazione. Quello che è successo prima ce lo dice la stessa fashion blogger.

In un paio di stories pubblicate su Instagram, Chiara Ferragni parla di un posto speciale per lei. Si tratta di un castello, in Val Trebbia. Il Castello di Rivalta, in provincia di Piacenza, riveste un ruolo speciale nella vita della influencer di Cremona, come spiega lei stessa.

Da quando era bambina, Chiara Ferragni ha vissuto momenti felici tra i corridoi di quel castello. Ma, a quanto pare, quei momenti sono continuati anche una volta che la fashion blogger è cresciuta.

“Era il luglio del 2016 ed ero a una cena con i miei genitori e le mie sorelle e proprio quella sera ho iniziato a parlare con Fedez”, dice Chiara Ferragni, che spiega ancora che un anno dopo, nel maggio del 2017, si trovava in quello stesso castello. Il giorno dopo, il futuro marito le chiese di sposarlo, nella cornice pazzesca dell’Arena di Verona, durante un concerto.

Insomma si tratta di un posto davvero speciale per l’influencer: ogni volta che si trova lì, succede qualcosa di bello. “Che cosa succederà domani?”, si domanda lei con gli occhi che le brillano di felicità.