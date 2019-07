Sea Watch, il giorno dell’interrogatorio della capitana Carola Rackete

Carola Sea Watch | Interrogatorio | Sea Watch 3 ultima ora | Caso Sea watch riassunto | Lampedusa

Carola Sea Watch – Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, è partita per l’interrogatorio nella mattina del 1 luglio da Lampedusa diretta ad Agrigento, accompagnata da una motovedetta della Gdf. [Chi è Carola Rackete]

Alle 15.30 in tribunale si svolgerà l’interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida del suo arresto. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli hanno chiesto la convalida dell’arresto di Rackete.

I reati contestati sono rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. I pm chiedono solo il divieto di dimora in provincia di Agrigento. Una mossa che apre la strada per il decreto di espulsione dall’Italia già annunciato dal Viminale.

Carola ha trascorso la giornata di domenica agli arresti domiciliari, ma già oggi potrebbe tornare libera.

Di fronte al giudice, l’attivista di Sea Watch, assistita dall’avvocato Alessandro Gamberini, dovrà chiarire i motivi dello sbarco di venerdì notte nel porto di Lampedusa. La manovra stava per costare caro ai 5 membri dell’equipaggio della motovedetta della guardia di finanza, che stava proteggendo la banchina dall’attracco non autorizzato.

Sul giornale tedesco Hannoverische Allgemeine, il padre della capitana ha riferito che “Carola ha sfidato il vicepremier Matteo Salvini causando un casus belli internazionale, ma dalla nonnina che la tiene in casa a Lampedusa si lascia tranquillizzare”.

Certo Carola è molto provata per quanto accaduto: “Provata da ciò che c’è stato prima, cioè dai 15 giorni in mare, e dalla difficoltà estrema della situazione che si è trovata a governare poi, ma allo stesso tempo molto forte e lucida nel rivendicare le sue scelte”, ha detto il padre della 31enne tedesca.

Più volte, dopo l’arresto, Carola ha domandato come stessero i 40 migranti sbarcati dalla nave, informandosi su quali fossero le loro condizioni, ha riferito uno dei legali di Sea Watch.

Carola ha chiesto scusa. Ma, a giudicare da quanto anticipato dalla portavoce della ong tedesca, Giorgia Linardi, si intende allargare la colpa anche alle Fiamme Gialle.

“Carola ha effettuato le proprie manovre molto lentamente. Ed è un fatto che l’unità della Guardia di finanza ha deciso di infilarsi nello spazio, già ridotto tra la nave e la banchina quando la Sea Watch stava già attraccando”, ha puntualizzato la portavoce Linardi.

