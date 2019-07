Calciomercato | News | Trattative | Affari fatti | Serie A

Oggi, 1 luglio 2019, apre il calciomercato estivo 2019. Le squadre di Serie A sono pronte a rinforzare le proprie rose. Chi farà il colpo migliore? Di seguito tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi, lunedì 1 luglio 2019, in tempo reale:

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2019

Calciomercato Juventus: visite mediche per Rabiot

Atterrato domenica a Torino, Adrien Rabiot è entrato al Jmedical alle 8:37 per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus. Se tutto sarà ok, arriverà l’ufficialità del trasferimento.

Inter: frenata per Dzeko

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, i nerazzurri avrebbero interrotto il dialogo con la Roma per Dzeko. Pronta l’offerta al Manchester United per Lukaku.

Inter: ufficiale Godin

Diego Godin è un nuovo giocatore dell’Inter. L’ex difensore dell’Atletico Madrid ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Napoli: ufficiale Manolas

Ieri sera il Napoli ha concluso l’acquisto di Kostas Manolas. Ad ufficializzare l’operazione – arrivata entro il 30 giugno, data fondamentale per le esigenze di bilancio giallorosse – è la Roma con una nota ufficiale. Costo dell’operazione: 36 milioni di euro, il valore della clausola di risoluzione.

Inter: oggi visite mediche per Valentino Lazaro

L’Inter si prepara ad ufficializzare l’arrivo di Valentino Lazaro. Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Herta Berlino per 22 milioni più bonus, l’esterno classe 1996 sosterrà oggi le visite mediche con il club nerazzurro.

Calciomercato Roma: in arrivo Diawara

Nell’ambito dell’affare Manolas, Roma e Napoli hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in giallorosso di Diawara. Il centrocampista verrà pagato 21 milioni di euro.

Genoa: ufficiale Pinamonti

Ufficiale l’arrivo di Pinamonti al Genoa dall’Inter per 18 milioni di euro più bonus.

Torino: pressing per Verdi

Il Torino continua a lavorare per provare a riportare in maglia granata Simone Verdi, attaccante oggi al Napoli. Contatti tra le parti previsti in settimana

Calciomercato Sassuolo: ufficiali Sala, Rogerio e Pinelli

Tre acquisti per il Sassuolo: ufficializzati gli arrivi a titolo definitivo di Sala dall’Inter (rientra nell’operazione Sensi) e di Rogerio e Pinelli dalla Juventus.

Udinese, Pozzo: “De Paul via? Serve offerta importante”

Il presidente dell’Udinese Pozzo ha parlato del futuro di De Paul ai microfoni di Sky Sport: “Noi vorremmo trattenerlo, ma se arriva una grande squadra e il giocatore vuole andare non abbiamo gradi margini di trattativa. Non facciamo quotazioni, però quando uno vuole un calciatore del genere sa che ha un costo importante”.

