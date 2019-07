🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 30 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Ricatto d’amore | Spagna-Germania | Lontano da te | Storie maledette

ASCOLTI TV 30 GIUGNO 2019 – DOMENICA – Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv. Si è riproposta anche ieri domenica 30 giugno 2019 la sfida degli ascolti tra i principali canali televisivi. In particolare Rai 1 proponeva il film Ricatto d’amore, mentre su Canale 5 andava in onda l’ultimo episodio della fiction Lontano da te.

Ma come sempre le scelte erano varie per accontentare tutti gli spettatori. Rai 2 proponeva la diretta della finale dell’Europeo under 21 Spagna-Germania, mentre su Rai 3 andava in onda un nuovo appuntamento con Franca Leosini e le sue Storie maledette.

Ecco allora gli ascolti tv di ieri domenica 30 giugno 2019.

Ascolti tv | 30 giugno 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

A vincere la serata è Rai 1 con il film Ricatto d’Amore che ha conquistato 2.504.000 spettatori pari al 15,4% di share. Piuttosto deludente il risultato dell’ultima puntata di Lontano da Te su Canale 5 che ha intrattenuto 1.337.000 spettatori pari all’8,4% di share.

Su Rai 2 l’appuntamento con la finale degli Europei Under 21 Spagna-Germania ha totalizzato 2.145.000 spettatori (12,7%). Su Italia 1 il film Ti Presento i Miei ha divertito 869.000 spettatori con il 5,4% di share.

Su Rai 3 il nuovo appuntamento con Storie Maledette – Quel Colpo che arriva al cuore di Franca Leosini ha raccolto davanti al video 1.158.000 spettatori pari al 6,9%. Su Rete 4 Madre Mia è stato scelto da 509.000 spettatori con il 3% di share. Su La 7 Atlantide ha totalizzato il 3,6% con 580.000 spettatori.

Ascolti tv | 30 giugno 2019 | Domenica | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1 il classico appuntamento estivo con Techetechetè ha totalizzato 2.740.000 spettatori pari al 16,5% di share. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha divertito in media 2.498.000 spettatori con uno share del 15,1%.

Su Italia 1 la serie CSI ha totalizzato 703.000 spettatori (4,4%). Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha raccolto davanti al video 1.072.000 spettatori pari al 6,5% di share.