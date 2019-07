Arcangelo e Nunzia Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Tentatori | Instagram | Arcangelo Bianco | Nunzia Sansone

ARCANGELO E NUNZIA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Due dei protagonisti di questa sesta edizione di Temptation Island 2019 sono senz’altro Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone, una delle sei coppie del programma di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Ma chi sono Arcangelo e Nunzia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Arcangelo e Nunzia Temptation Island 2019 | Chi sono

I due hanno fatto parlare di loro sin dalla prima puntata di Temptation Island 2019. I due sono fidanzati da ben 13 anni, tanto che Arcangelo è l’unico uomo che lei abbia avuto nella sua vita.

Nonostante questa lunga relazione, i dubbi permangano, soprattutto da parte di Nunzia. Per questo i due fidanzati hanno deciso di prendere parte a Temptation Island 2019. Nella prima puntata della trasmissione Arcangelo si è avvicinato molto alla single Sonia. In un filmato visto nel corso della prima puntata, sembra proprio che lui abbia baciato la tentatrice.

Una scena che ha mandato Nunzia su tutte le furie, tanto che la ragazza ha chiesto un falò di confronto immediato. Arcangelo accetterà? Lo scopriremo nel corso della seconda puntata del 1 luglio 2019.

Arcangelo e Nunzia Temptation Island 2019 | Arcangelo Bianco

Arcangelo è nato a Napoli il 15 gennaio. Lavora come agente di commercio ed è un ragazzo molto riservato. Della sua vita privata si sa molto poco, a parte il fatto che è fidanzato da 13 anni con Nunzia.

In un video di presentazione per il programma, Arcangelo ha dichiarato che Nunzia è la ragazza più importante della sua vita, ma nessuno dice che debba essere l’unica.

Arcangelo e Nunzia Temptation Island 2019 | Nunzia Sansone

Nunzia è nata a Napoli l’8 gennaio 1993, è una studentessa di Giurisprudenza, ma contemporaneamente si dà da fare lavorando nell’azienda di famiglia.

Sulla sua scelta di partecipare a Temptation Island 2019 ha detto: “Ci sono stati più bassi che altri nella nostra storia. Lui è stato il mio primo fidanzato. Dopo 13 anni il nostro rapporto non è stabile del tutto, me ne ha fatte passare tante in questi anni. Non è maturo. Mi ha detto varie bugie. Spesso è andato a ballare di nascosto. A lui piace viaggiare e gliel’ho sempre permesso, solo che anche lì è stato bugiardo. Sapevo che era in un posto, ma in realtà era da un’altra parte.

Ho dovuto scaricare un’applicazione in cui vedo dov’è realmente. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se lui è davvero la persona che voglio al mio fianco. Spero che questa esperienza possa mandare via tutti i dubbi che ho”, ha detto Nunzia Sansone.