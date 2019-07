Andrea e Jessica Temptation Island 2019 | Chi sono | Coppie | Instagram | Jessica Battistello | Andrea Maddalena

ANDREA E JESSICA TEMPTATION ISLAND 2019 CHI SONO – Una delle coppie più seguite e amate di questa sesta edizione di Temptation Island è sicuramente quella composta da Jessica Battistello e Andrea Filomena.

I due sono molto innamorati, ma come per tutte le coppie, questo viaggio nei sentimenti è sempre ricco di insidie e imprevisti. Sin dalla prima puntata i due si sono messi in mostra. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Andrea e Jessica Temptation Island 2019 | Chi sono

Per 21 giorni le coppie di Temptation Island 2019 devono rimanere separati in due villaggi distinti, uno per i fidanzati e uno per le fidanzate. Con loro 13 tentatori e altrettante tentatrici single. Andrea e Jessica sono fidanzati da 2 anni e 9 mesi e vivono in provincia di Padova.

La loro storia ha da subito incuriosito il pubblico di Canale 5. I due infatti stavano per sposarsi e avrebbero dovuto celebrare le loro nozze proprio in questi giorni, durante le registrazioni di Temptation Island.

Jessica però nutriva molti dubbi su questa storia, e ha così deciso di annullare il matrimonio: “Dovevamo sposarci il 9 giugno 2019. Dopo l’entusiasmo iniziale mi sono venuti dei forti dubbi e delle forti paure. Così ho deciso di disdire la data e annullare le nozze”, ha dichiarato la ragazza.

Andrea e Jessica Temptation Island 2019 | Jessica Battistello

È nata il 12 febbraio 1994 a Piove di Secco, in provincia di Pordenone, ma vive da tempo ad Albano Terme. Sua madre è domenicana, e quindi le due vivono lontane da molto tempo. Attualmente la concorrente di Temptation Island 2019 lavora come consulente per un’agenzia di assicurazioni.

Su Instagram Jessica è seguita da oltre 11mila persone, con le quali condivide momenti della sua vita di tutti i giorni e del suo lavoro.

Andrea e Jessica Temptation Island 2019 | Andrea Maddalena

È nato il 12 settembre 1988 a Milano. Dopo un diploma in Informatica, ha deciso di dedicarsi a tutt’altro e lavora come parrucchiere, gestendo in toto la sua attività.

“Dopo un anno e mezzo che ero insieme con Jessica, ogni giorno mi dava sempre queste frecciatine: ma quando è che ci sposiamo? Fino a che a giugno dello scorso anno sono stato io a farle la proposta. Alla fine però lei ha disdetto”, ha raccontato il ragazzo.