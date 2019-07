Afghanistan, esplode autobomba a Kabul: almeno 16 morti

Un’autobomba è esplosa a Kabul, in Afghanistan, provocando la morte di almeno 16 persone.

Lo riferisce l’emittente televisiva Al Jazeera.

L’attacco è stato rivendicato in un comunicato da Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani.

Secondo quanto ricostruito, l’ordigno è stato piazzato in un’automobile, situata fuori dal ministero della Difesa.

Subito dopo la detonazione, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in un edificio dove hanno dato vita a uno scontro a fuoco con le forze armate afghane.

Oltre alle sedici vittime, si registrano 105 feriti, tra cui 26 bambini e 5 donne.

L’attacco arriva due giorni dopo che i talebani e gli Stati Uniti hanno iniziato un nuovo round di colloqui in Qatar.

I negoziati si sono finora concentrati su quattro questioni: antiterrorismo, presenza di truppe straniere, dialogo intra-afghano e cessate il fuoco permanente.

Un eventuale accordo vedrebbe gli Stati Uniti accettare di ritirare le proprie truppe dopo quasi 18 anni in Afghanistan.

In cambio i talebani avrebbero garantito che il paese non sarà mai più un rifugio sicuro per i gruppi violenti, come accaduto con Al-Qaeda prima degli attacchi dell’11 settembre 2001.

Tuttavia, le violenze nel paese asiatico continuano a non arrestarsi.

Qui tutte le ultime notizie sull’Afghanistan