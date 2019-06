Da dieci giorni questa foto sta facendo il giro del web interpellando le coscienze di migliaia di utenti. Pubblicata da una volontaria della National Audubon Society, l’immagine mostra un’uccello marino che dà da mangiare al suo piccolo un mozzicone di sigaretta. Segno tangibile dell’impatto nefasto che l’incuria dei bagnanti ha sull’ambiente.

“Se fumate, non buttate a terra i mozziconi”, scrive su Facebook Karen Mason, specializzata nella tutela dei volatili.

La scena è stata immortalata sulla spiaggia di Saint Pete Beach, sulla costa occidentale della Florida ed è immediatamente diventata virale ricevendo centinaia di commenti e di condivisioni.

In un’altra foto si vede il piccolo uccello che stringe nel becco il mozzicone di sigaretta abbandonato da un un bagnante distratto.

“È tempo di ripulire le nostre spiagge, di smetterla di trattarle come un gigantesco posacenere” scrive Karen Mason in commento a questo seconda seconda foto dove il cucciolo di uccello sta per ingoiare un mozzicone di sigaretta.

Nel maggio del 2018 Legambiente ha divulgato i risultati della campagna di indagine Beach litter 2018.

L’inchiesta prendeva in esame 93 spiagge italiane mostrando che nella top ten dei rifiuti più trovati le sigarette comparivano al quarto posto (7.186 mozziconi trovati su un totale di 90 mila rifiuti): l’equivalente di 77 mozziconi ogni cento metri.

