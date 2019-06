Stella Manente Gay Pride | Milano | Influencer | Hitler | Instagram

STELLA MANENTE GAY PRIDE – Fanno discutere le dichiarazioni di tale Stella Manente contro il Gay Pride di Milano, che si è svolto ieri 29 giugno 2019, in occasione dei 50 anni dei moti di Stonewall. Sul suo profilo Instagram, l’influencer ha manifestato pubblicamente tutto il suo sdegno verso la manifestazione che, a detta sua, l’avrebbe disturbata. “Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire caz*o”, ha scrito la poco fine Stella Manente sui social.

Ma il meglio, o se preferite il peggio, doveva ancora venire. Contro i manifestanti del Gay pride, l’Inflencer ha addirittura fatto riferimento a Hitler: “Perché non esiste più Hitler? Sarebbe dovuto esistere Hitler.

Cioè guarda che ammasso di gente ignorante che sta bloccando la strada. Io veramente vorrei capire la polizia dove ca**o è, forse a farsi le seg*e perché non ha un ca**o da fare, una vergogna guarda. Raga è solo per questo che l’Italia è in rovina perché non esiste un ca**o di. Madonna io non voglio dire parolacce”.

Parole a dir poco imbarazzanti, dette forse per ottenere qualche follower e un po” di visibilità, ma che testimoniano la bassezza di questa presunta influencer.

