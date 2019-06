Stasera in tv | 30 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Ricatto d’amore | Storie Maledette | Lontano da te | Ti presento i miei

STASERA IN TV 29 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 30 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 30 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Techetechetè – Nino Manfredi, il segreto dell’ironia

21:25 – Ricatto d’amore

Questa sera Rai 1 propone ai suoi telespettatori una commedia romantica, Ricatto d’amore. Il film, il cui titolo originale è The Proposal, è diretto da Anne Fletcher e vede come primi protagonisti Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

Trama: Margaret è una affermatissima dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che essendo di nazionalità canadese avrebbe dovuto sbrigare delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. I due finiranno con l’innamorarsi.

Ecco il trailer:

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

20:35 – Europei 2019 Under 21 Finale Spagna – Germania

Su Rai 2 questa sera va in onda lo scontro finale per gli Europei di calcio under 21 tra Spagna e Germania: chi vincerà?

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Indovina chi viene a cena

21:15 – Storie Maledette – Quel colpo che arriva al cuore

Questa sera Rai 3 propone invece una nuova puntata di Storie Maledette, il programma condotto da Franca Leosini in cui vengono raccontate le storie di personaggi della vita comune diventati noti per essere stati protagonisti di avvenimenti di cronaca nera e, quindi, di importanti casi giudiziari. Questa volta con “Quel colpo che arriva al cuore” la giornalista dedicherà lo speciale al caso di Marco Vannini, il giovane di soli 20 anni che il 17 maggio del 2015 ha perso la vita a causa di un colpo di pistola partito dall’arma di Antonio Ciontoli, il padre della sua fidanzata Martina.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Tempesta d’amore

21:25 – Madre mia

Su Rete 4 questa sera va in onda la docu-fiction che racconta la vita di Al Bano, dalle sue origini fino agli ultimi anni.

Stasera in tv 30 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:21 – Lontano da te

Su Canale 5 questa sera va in onda un nuovo episodio di Lontano da te, la nuova fiction Mediaset che ha avuto il suo esordio lo scorso 9 giugno e che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

Lontano da te, tutto quello che c’è da sapere sulla nuova fiction di Canale 5

Guida tv 30 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Ti presento i miei

Su Italia 1 questa sera va in onda un famoso film statunitense del 2000, Ti presento i miei, con protagonisti Ben Stiller, Robert De Niro e Blythe Danner.

La trama: Un infermiere di Chigago sta per prendere in moglie la bella e adorabile Pam, ma prima deve conoscere la sua famiglia. Sarà proprio questo il contesto in cui si verificheranno divertenti equivoci e spassosissimi disastri.

Ecco il trailer:

Programmi tv 30 giugno 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Uozzap

21:15 – Atlantide con Andrea Purgatori – Gheddafi, il nostro miglior nemico

Questa sera su La 7 va in onda Atlantide con Andrea Purgatori che ripercorrerà la vita del presidente libico Mu’ammar Gheddafi.

Programmi tv 30 giugno 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate

21:35 – Italia’s Got Talent – Best Of

Su Tv 8 questa sera propone una puntata speciale di Italia’s Got Talent, dove sarà possibile rivedere tutte le migliori esibizioni e performance della scorsa edizione del popolare talent show.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva il film d’avventura Un’amicizia forte come la vita con protagonisti Kodi Smit-McPhee e Johannes Haukur Johannesson.

La trama: Emozionante storia di crescita ambientata nella Preistoria. Ferito e isolato dopo una battuta di caccia, il giovane Keda affronterà le insidie della natura insieme a un lupo.

Ecco il trailer:

Sky Sport Mondiali

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Germania – TBD

Stasera in tv 29 giugno | Sky Uno

20:45 – Mollo tutto e cambio vita

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel S2 Ep4

Su Sky Uno questa sera torna Bruno Barbieri con i suoi 4 Hotel, la sfida tra albergatori in cui il noto chef assegna il suo voto finale “che può confermare o ribaltare” la classifica delle valutazioni espresse dai concorrenti su quattro categorie.