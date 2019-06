Guardiola si schiera con Carola Rackete: “Ha salvato vite, siamo nella me*da”

GUARDIOLA CAROLA RACKETE – Sono tanti i personaggi dello spettacolo, dello sport, i politici ma anche la gente comune che negli ultimi giorni hanno solidarizzato con Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 che ha guidato la nave della Ong tedesca. Tra gli ultimi a schierarsi dalla sua parte c’è anche uno degli allenatori più apprezzati del calcio di oggi, Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo, nei mesi scorsi accostato alla Juventus, non ha nascosto la sua solidarietà nei confronti di Carola Rackete, che con il suo gesto ha salvato la vita a 42 migranti, trasportandoli nel porto di Lampedusa per i soccorsi.

In un tweet l’allenatore del Manchester City ha scritto: “Carola Rackete. Mia eroina. È stata arrestata per aver salvato vite nel Mediterraneo. Siamo nella me*da”, ha concluso Guardiola su Twitter.

Carola Rackete.

La meva heroïna.

La detenen per salvar vides al Mediterrani.

Ens anem a la merda!

Carola Rackete.

My heroine.

She is arrested for saving lives in the Mediterranean.

We are in the shit!

— PepTeam (@PepTeam) June 29, 2019