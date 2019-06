Ricatto d’amore streaming live e diretta tv: dove vedere il film

Ricatto d’amore streaming | Questa sera, domenica 30 giugno 2019, su Rai 1 va in onda un film che vede come protagonista la celebre attrice americana Sandra Bullock. Si tratta di Ricatto d’amore, commedia il cui titolo originale è The Proposal, uscita nel 2009 per la regia di Anne Fletcher. Nel film, campione di incassi oltre che uno dei più visti oltreoceano con protagonista la Bullock, accanto all’attrice come protagonista c’è Ryan Reynolds.

Ricatto d’amore (The Proposal), tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Rai 1

Ricatto d’amore streaming | Dove vederlo in tv

La pellicola è trasmessa in prima serata su Rai 1 oggi 30 giugno 2019 dalle 21.25. Come fare per vedere il film Ricatto d’amore in tv? Per sintonizzarvi su Rai 1, vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

Ricatto d’amore streaming | Dove vederlo in streaming

Non sarete in casa al momento della messa in onda del film Ricatto d’amore? Il vostro televisore si è guastato oppure sarà occupato da qualche familiare che vuole vedere altro? Niente paura, potete comunque vedere la pellicola thriller in streaming.

Come? Facile, andando su RaiPlay. La piattaforma streaming ufficiale di viale Mazzini è disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per il vostro smartphone (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis, il film trasmesso questa sera in prima serata su Rai 1. Sia in streaming in contemporanea con la diretta tv, sia on demand, per poter vedere in qualsiasi momento il film con Sandra Bullock.

Ricatto d’amore, la trama del film in onda stasera su Rai 1

Ricatto d’amore streaming | Trailer

Ecco il trailer di Ricatto d’amore (The Proposal), film del 2009 stasera in tv domenica 30 giugno 2019 su Rai 1 in prima visione dalle 21.25.