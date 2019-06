Ricatto d’amore film | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming | Sandra Bullock

Ricatto d’amore film | Ricatto d’amore, il cui titolo originale è The Proposal, è una commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher e che vede come protagonisti due noti attori, Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Il film è stato campione di incassi ed è stato uno dei più visti oltreoceano con protagonista la Bullock, la cui interpretazione in questa pellicola le ha fatto meritare la candidatura ai Golden Globe 2010 come miglior attrice in un film-commedia.

Ricatto d’amore film | Trama

Sandra Bullock è Margaret Tate, una dirigente il cui unico interesse è il suo lavoro e fare sempre più carriera. Data la sua grande passione e costanza, nel suo ufficio tutto sembra andare per il meglio: in arrivo per Margaret, infatti, c’è una promozione, ma ben presto la donna verrà coinvolta in una situazione che rischia di gettare all’aria tutte le sue prospettive.

Margaret è di nazionalità canadese e, per rimanere stabilmente negli Stati Uniti, avrebbe dovuto mettere in regola alcune documentazioni: a bussare alla sua porta arrivano due ufficiali dell’immigrazione che la avvisano che la sua permanenza negli Usa è in bilico.

Per non essere “cacciata” Margaret dovrà quindi escogitare un piano: la donna coinvolgerà in questo un suo assistente, Andrew Paxton, al quale imporrà di sposarla al fine di ottenere la cittadinanza americana. La situazione – surreale e molto complicata fin dall’inizio – prenderà una piega davvero inaspettata, ed aprirà scenari ed orizzonti inattesi ad entrambi.

Ricatto d’amore film | Cast

Oltre a Sandra Bullock e Ryan Reynolds, protagonisti del film nel ruolo di Margaret ed Andrew, nel cast di Ricatto d’amore – The Proposal troviamo Mary Steenburgen nei panni di Grace Paxton, Craig T. Nelson in quelli di Joe Paxton e Betty White che interpreta Nonna Annie.

Di seguito il resto degli attori che recitano in questa commedia romantica con i rispettivi personaggi:

Denis O’Hare – Mr. Gilbertson

Malin Åkerman – Gertrude

Oscar Nuñez – Ramone

Aasif Mandvi – Bob Thurber

Michael Nouri – Presidente Bergen

Michael Mosley – Chuck

Dale Place – Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley – Jordan

Ricatto d’amore film | Streaming e diretta tv

È possibile vedere Ricatto d’amore in diretta tv questa sera, domenica 30 giugno 2019, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Rai 1 è raggiungibile digitando il primo canale del telecomando o il 501 per la versione HD; in caso di pay-tv di Sky, allora il canale da digitare è il 101.

Se invece si vuole guardare il film in streaming tramite pc, smartphone o tablet è possibile farlo accedendo a RaiPlay, la piattaforma che consente all’utente di usufruire dei contenuti in onda sulla Rai. È possibile, inoltre, rivedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

