Previsioni meteo oggi 30 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 29 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 30 giugno 2019.

Meteo, caldo da record in Italia: ecco le città bollino rosso con temperature fino a 43 gradi

Quanto durerà questa ondata di caldo record?

Previsioni meteo oggi domenica 30 giugno 2019 | NORD

Al Nord cielo prevalentemente sereno, salvo qualche nuvola sparsa a ridosso dei rilievi e qualche temporale sparso.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro Italia oggi, domenica 30 giugno, sarà una giornata che vedrà un cielo stabilmente sereno e luminoso.

SUD E SICILIA

Anche al Sud cielo terzo che accompagnerà tutta la giornata.

Previsioni meteo oggi domenica 30 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in generale diminuzione, mentre le massime saranno in lieve calo sulle aree tirreniche della Toscana, del Lazio e della Sicilia. Si manterranno stabili e stazionarie, invece, le temperature Sardegna, restante parte della Toscana, Marche e Umbria. In generale aumento, invece, sul resto dell’Italia.

VENTI

I venti questa domenica saranno deboli variabili al centro-nord e localmente moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni meridionali.

MARI

Per quanto riguarda i mari, mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio, mentre tendente al mosso il canale di Sardegna. Poco mossi, infine, gli altri mari.

In Europa mai così caldo come nell’ultimo anno. A giugno previsti 45 gradi