Oroscopo settimanale Paolo Fox | Oroscopo Fox settimanale | Oroscopo della settimana | 1-7 luglio 2019 | Previsioni | Classifica

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 1 – 7 LUGLIO 2019 – Come ogni settimana, Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno. Quali sono i segni fortunati nella settimana dal 1 al 7 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana che ci porta direttamente all’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 1-7 luglio 2019

Amici dell’Ariete, il lavoro vi porta via molto tempo e potrebbe causare parecchie discussioni con il partner. Le giornate più tese sono martedì e mercoledì. Valutate all’interno dei rapporti di coppia cosa non funziona.

Bene l’amore, da chiarire invece qualcosa nei rapporti interpersonali. Marte in opposizione può creare qualche difficoltà sul lavoro: le collaborazione nate oggi daranno i loro frutti più in là nel tempo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

In questo periodo siete particolarmente stressati e nervosi. L’oroscopo Paolo Fox settimanale vi invita a non riversare le vostre frustrazioni sul partner, per evitare inutili litigi. Venere nel segno può portare a incontri importanti per i single.

Amici del Cancro, in questa settimana dall’1 al 7 luglio 2019 l’amore è protagonista assoluto. Una storia nata male e sotto diverse tensioni, infatti, può fiorire e trasformarsi in qualcosa di speciale. Le coppie che hanno avuto delle discussioni recuperano grazie all’influenza di Venere.

L’oroscopo Fox della settimana vi vede tra i segni più fortunati in amore. Se una persona vi piace, fatevi avanti senza timore. A metà di questa settimana potreste essere un po’ sotto stress a causa di questioni economiche non proprio esaltanti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 luglio | Vergine

Cari Vergine, l’estate vi vedrà secondo l’oroscopo di Paolo Fox tra i segni più fortunati, soprattutto nella sfera sentimentale. Le nuove relazioni nate in questo periodo potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Fase di recupero anche sul lavoro.

Amici della Bilancia, in amore una storia che sembrava essere importante si sta un po’ afflosciando in questa settimana dall’1 al 7 luglio. Sul lavoro attenzione ai rapporti con i capi: ci vuole poco per rovinare rapporti preziosi.

Un periodo poco sereno, anzi piuttosto agitato per il vostro segno. Per ritrovare la meritata tranquillità dovete riaccendere la passione. Attenti alla seconda metà di questa settimana secondo l’oroscopo di Paolo Fox: non fate scelte azzardate.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

Giornate molto positive in arrivo per quanto riguarda la passione e i sentimenti. Se però state vivendo una relazione che non vi soddisfa più, potreste sentire la voglia e il bisogno di tradire il partner. Tra giovedì e venerdì novità importanti sula lavoro.

Se avete avuto delle accese discussioni in amore, cercate di andare avanti e guardare al futuro. Tendete infatti a rimuginare troppo sul passato. Le cose migliorano nella seconda metà di questa settimana dall’1 al 7 luglio. In generale l’estate sarà positiva per il vostro segno.

Avete voglia di libertà, cambiamenti importanti nella vostra vita e al tempo stesso di stare soli. Attenzione e prudenza sul lavoro: evitate discussioni. Attenti anche alle questioni economiche: non spendete oltre le vostre possibilità.

Amici dei Pesci, l’oroscopo Paolo Fox della settimana prevede un periodo buono per recuperare tensioni nate nell’ultimo periodo, soprattutto grazie all’influenza di Venere. Da martedì favoriti nuovi incontri per i single. Bene il lavoro.