Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 1 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, lunedì 1 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, questa nuova settimana si apre al meglio per chi ha in ballo progetti di lavoro rilevanti. Nonostante il periodo estivo, questo è il momento giusto per il vostro segno per far partire nuovi progetti. Caos invece in amore.

Cari Toro, inizia non solo una nuova settimana, ma anche un nuovo mese, che vi vedrà assoluti protagonisti. Approfittatene. Cambiamenti importanti in arrivo, anche se non tutti saranno particolarmente graditi. Inizio settimana importante per recuperare in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2019 | Gemelli

Questo mese di luglio secondo l’oroscopo di Paolo Fox si apre nel migliore dei modi per il vostro segno, grazie all’influenza della Luna. Sarà in generale un’estate al top, in particolare ad agosto. Sul fronte lavorativo avete dovuto fare delle rinunce.

Siete molto motivati nel raggiungere i vostri obiettivi, ma attenti perché potreste farvi prendere dall’ansia da prestazione. La voglia di fare, infatti, è sopraffatta dalla paura di sbagliare. L’amore torna protagonista in questo mese di luglio dopo un periodo sottotono.

Amici del Leone, questa, secondo l’oroscopo di domani di Fox è una settimana molto importante per voi. Approfittatene. Dimostrate a tutti ciò di cui siete capaci, mettendo in evidenza le vostre doti. Non perdete tempo con chi non vi rispetta.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, questa nuova settimana si apre un po’ sottotono per il vostro segno. Tante le tensioni soprattutto in amore che dovrete provare a contenere. Sul lavoro le cose non vanno come vorreste, ma miglioreranno a partire dall’autunno.

Amici della Bilancia, la settimana secondo l’oroscopo Fox non si apre nel migliore dei modi. Sul lavoro, in particolare, avete la sensazione di correre un po’ a vuoto. Avete molto da fare ma non state ottenendo le soddisfazioni che speravate.

Cari Scorpione, questa è per voi una settimana davvero importante. Finalmente infatti chiarirete situazioni complicate che da tempo non riuscivate a risolvere. Sul lavoro potrebbe esserci stato qualche disagio, magari qualche discussione con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2019 | Sagittario

Questo lunedì non si prevede molto soddisfacente per il vostro segno. Abbiate pazienza per evitare inutili discussioni. Il rientro dopo il weekend vi rende un po’ storditi, ma per fortuna le cose miglioreranno nei prossimi giorni.

In questo inizio di mese siete particolarmente nervosi e dubbiosi su alcuni rapporti interpersonali. Possibili tensioni in amore che si potrebbero acuire proprio in questi giorni. D’altronde se qualcosa non funziona non riuscite proprio a fare finta di nulla.

Cari Acquario, si apre un nuovo mese e per voi deve essere il momento giusto per capire dove volete andare e cosa volete fare della vostra vita. Perplessità anche in ambito lavorativo, con qualche collega che non si è dimostrato affidabile come sembrava.

Amici dei Pesci, l’oroscopo domani prevede ancora qualche strascico dopo un periodo non proprio esaltante. Se una relazione non vi entusiasma, è il momento di accantonarla. Abbiate pazienza e fate passare questo periodo.