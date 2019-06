Oroscopo Paolo Fox 30 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 30 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 30 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, l’oroscopo di Paolo Fox vede Venere e la Luna favorevoli al vostro segno, per cui evitate gli allarmismi inutili, non concedetevi preoccupazioni che esistono. Occhio invece al rapporto genitori-figli perché potrebbero esserci alcune tensioni difficili da gestire.

Cari amici del Toro, quest’oggi avrete bisogno di ritrovare un po’ di tranquillità e serenità, siete a corto di pace – anche interiore – e dovreste provare a fare pace con voi stessi prima di tutto. Questo potrebbe essere un periodo importante per approcciarsi a una persona speciale, i rapporti nati in questo periodo potrebbero essere quelli più importanti.

Cari amici dei Gemelli, questa domenica sarà importante per voi perché finalmente ritroverete la voglia di amare. Non mischiate l’amore al lavoro perché potrebbero viaggiare su due binari diversi e privarvi della felicità che invece le stelle vogliono regalarvi quest’oggi.

Cari Cancro, avete bisogno di prendervi qualche giorno di pausa per recuperare le energie. Questi sono giorni frenetici e siete esausti ancor prima che parta la nuova settimana. Luglio sarà un mese di forti passioni, se siete single non disperate arriverà il vostro momento.

Cari Leone, mettete da parte l’orgoglio perché non vi porterà lontano. Potreste assumere atteggiamenti sbagliati oppure dire cose di cui vi pentireste, quindi occhio a come vi muovete. Piuttosto, chiedere scusa solitamente è l’arma migliore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, quella di oggi sarà una giornata nervosa e stressante. Evitate discussioni, soprattutto in amore, e non tirate fuori vecchi rancori passati altrimenti peggiorerete soltanto la situazione.

Cari Bilancia, questa sarà una domenica da dedicare ai sentimenti, chi è alla ricerca dell’anima gemella potrebbe finalmente sprizzare di gioia perché le stelle sono favorevoli a nuovi incontri. Chi voleva delle conferme potrà averle.

Cari Scorpione, la giornata di oggi sarà positiva per voi che siete a caccia di nuove emozioni. Siete stufi della solita routine e volete concedervi nuove attività che vi facciano battere il cuore. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questa è la giornata giusta per rimettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 30 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avvertite una strana stanchezza in quest’ultima domenica di luglio e anche un po’ di nervosismo, mettete un freno alla vostra inspiegabile rabbia altrimenti potreste scattare con poco. Evitate la compagnia di persone che potrebbero far scattare i vostri nervi, piuttosto approfittate della giornata per riposarvi.

Cari Capricorno, quest’oggi sarete sul chivalà in amore. Non avvertite più la serenità di un tempo, forse a causa di alcuni problemi che credevate di aver risolto nel passato e che invece sortiscono ancora un certo effetto nel presente. Questioni irrisolte che potrebbero avvicinarvi a un punto di rottura.

Cari Acquario, sarà una giornata interessante per voi quest’ultima domenica di giugno. Secondo Paolo Fox, vivrete questa giornata con uno spirito di libertà che non provavate da tempo. Dovete soltanto fare attenzione alle vostre finanze ancora un po’ sotto pressione.

Cari amici dei Pesci, giornata agitata e nervosa per voi, qualche scontro è in arrivo! Occhio perché potrebbe trattarsi proprio del partner. Allontanate i pensieri negativi se avvertite troppa tristezza, ragionare sul da farsi quest’oggi potrebbe essere una fase importante per i giorni futuri.