Oroscopo di oggi 30 giugno

OROSCOPO DI OGGI 30 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 30 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 30 giugno 2019

Amici dell’Ariete, è una giornata solare e piacevole per voi. Avete voglia, dopo questa settimana in cui caldo e afa vi hanno messo a dura prova, di fare qualcosa per voi stessi e dedicare un po’ di tempo a quello che vi piace. Non importa cosa, l’importante è ricaricare le batterie e passare delle ore in piena serenità.

Finalmente una giornata di mare per voi, amici del Toro. Anche se mettersi in costume, visto il vostro colorito decisamente pallido, non sarà proprio facile riuscirete a trovare in questa domenica il relax che cercavate (e bramavate).

Gemelli

Amici dei Gemelli, purtroppo la fine di una storia d’amore vi sta mettendo a dura prova. Nonostante gli amici vi indichino la strada da seguire per non soccombere alla tristezza, voi non riuscite ad andare oltre con il pensiero. Cercate di rasserenarvi e soprattutto cacciate via il pensiero di aver perso qualcosa che non ritroverete: se l’avete persa vuol dire che c’è qualcos’altro che ancora dovete trovare.

Cari Cancro, siete alla ricerca di qualche nuova emozione in campo amoroso. Le abitudini stanno affossando il sentimento che vi lega da tanto tempo a una persona ed è arrivato il momento di fare qualcosa.

Tentate di trovare qualche escamotage per ritrovare la passione: o la va, o la spacca.

Cari Leone, è un periodo positivo per voi sotto tutti i punti di vista e forse ci sono tutte le condizioni adatte per riprendere un rapporto d’amicizia che si è concluso molto male. Mettete da parte il vostro (sempre troppo) orgoglio e provate a capire dove avete sbagliato. Vedrete che funzionerà.

Vergine

Amici della Vergine, c’è chi è in attesa del decollo di una nuova relazione e chi, invece, sta risolvendo una crisi con il proprio partner. Certe volte bisogna solo parlarsi chiaro, perché tanti litigi sono solo frutto di malintesi e incapacità, a volte, di mettersi un attimo nei panni della persona che abbiamo affianco.

Cari Bilancia, con la Luna opposta al vostro segno non sarà certo facile vivere questa giornata in serenità. C’è poi la vostra famiglia con qualche bega a rendervi ancora più nervosi…il consiglio è quello di prendere letteralmente il largo, magari organizzando una bella gita in barca.

Amici dello Scorpione, in famiglia non fanno altro che darvi pensieri e voi, invece, vorreste solo riposare. Quest’ultimo periodo è stato decisamente impegnativo e avete dovuto vincere numerose sfide, alcune delle quali contro voi stessi. Per fortuna il vostro cielo si sta pian piano schiarendo e poi c’è il partner, sempre pronto a darvi tutto l’appoggio necessario.

Sagittario

Amici del Sagittario, è arrivato il momento di andare a caccia di nuove emozioni. Se d’altronde Maometto non va alla montagna…è necessario prendere le mani in mano e agire. Non vi è certo mai mancato il coraggio di prendere l’iniziativa.

Cari Capricorno, purtroppo non vi attende la vostra miglior domenica sotto il punto di vista della salute. Lo stress del lavoro, unito al caldo asfissiante, vi rendono davvero irritati e questo andrà ad avere delle conseguenze anche sui rapporti con i vostri affetti più stretti. Dovete assolutamente trovare il modo di riposare, quindi il consiglio è di fare una bella dormita rigenerante.

Amici dell’Acquario, avevate molte idee per questo fine settimana, ma qualche problema sul lavoro ha rovinato il vostro umore e la voglia di organizzare cene e uscite con gli amici. Non fatevi investire dalla negatività, ma prendete il toro per le corna e affrontate i problemi uno a uno.

Cari Pesci, avete commesso il vostro solito errore, accumulare troppe tensioni con il partner. E adesso, infatti, vi ritrovate a dover affrontare una discussione che, se aveste risolto un problema alla volta, non sarebbe diventata così grande. Cercate di imparare una volta per tutte la lezione.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.