Oroscopo di domani | 1 luglio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 1 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 1 luglio 2019:

Oroscopo di domani 1 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Cari Amici dell’Ariete, in questo inizio settimana vi sentite allegri e vogliosi di scherzare con tutti. Attenzione soltanto a non esagerare con l’ironia, perché non tutti potrebbero essere nel vostro stesso spirito.

Cari amici del Toro, fortunatamente state per uscire da una situazione in cui eravate rimasti incastrati. È inutile lanciarsi in qualcosa che sappiamo già che non potrà funzionare, e questo vale sia le situazioni sentimentali che quelle lavorative. Molto meglio, invece, ascoltare testa e cuore e cercare di accontentare entrambe.

Oroscopo di domani 1 luglio 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, la Luna di passaggio nel vostro segno vi rende irrequieti. State portando avanti moltissime attività ma, si sa, quando si fanno troppe cose il rischio è di non appassionarsi a nulla per davvero. Prendetevi un momento per riflettere su ciò che vi fa realmente bene e ciò che, invece, può tranquillamente essere abbandonato.

Cari amici del Cancro, è arrivato il momento di prendere di petto una situazione che, oltre ad innervosirvi, vi fa molto soffrire. Quando vi mancano di rispetto è necessario reagire: attenzione, però, fatelo senza trascendere in cadute di stile.

Cari amici del Leone, avete messo in cantiere un progetto che ha già ottenuto l’approvazione del vostro team di lavoro e non vedete l’ora di veder finito il lavoro. Non siate precipitosi però, potreste rischiare di rovinare tutto con la vostra impazienza. Non temete, le soddisfazioni arriveranno presto come i complimenti di chi finalmente si renderà conto delle vostre capacità.

Oroscopo di domani 1 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, in questo periodo vi sentiti gli unici a rimanere razionali all’interno di un ambiente in cui tutti sembrano essere usciti di testa. Questa vostra lungimiranza vi farà sentire un po’ soli ma, non temete, troverete presto qualcuno pronto a farvi compagnia in questa situazione.

Cari amici della Bilancia, la vostra curiosità è alle stelle in quest’ultimo periodo. Avete voglia di visitare posti sconosciuti ed di entrare in contatto con culture diametralmente diverse dalla vostra. Avete voglia, insomma, di arricchirvi. Prenotate un bel viaggio.

Cari amici dello Scorpione, ultimamente avete accumulato diverse tensioni e forse c’è bisogno di portare un po’ di rinnovamento nella vostra vita. Abbandonate i vecchi schemi insieme alle solite abitudini per varcare nuovi orizzonti del vostro spirito, vi farà davvero bene.

Oroscopo di domani 1 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, non mettete troppa carne sul fioco. Soprattutto sul lavoro la voglia di dimostrare le vostre capacità ha fatto sì che ora vi ritrovate carichi di impegni e con l’impossibilità di fronteggiarli tutti. Dovete operare una scelta per far tornare l’ordine nei vostri affari.

Cari Capricorno, avete una miriade di cose e situazioni da fronteggiare in quella che si prospetta essere una lunghissima settimana. Le stelle però vi descrivono come energici e serafici: riuscirete a portare tutto a termine semplicemente facendo una cosa alla volta e mantenendo un atteggiamento propositivo.

Cari amici dell’Acquario, in questa settimana vi arriverà una proposta molto particolare e voi, diversamente dal solito, valuterete seriamente il fatto di accettarla. Nell’ultimo periodo la routine di ha annoiato moltissimo e avete bisogno di una ventata d’aria fresca.

Cari Pesci, oggi finalmente vi si presenterà l’occasione di togliervi quel fastidioso sassolino dalla scarpa. Se in precedenza avevate il dubbio se affrontare o meno una questione spinosa, ora siete assolutamente certi che sia necessario. Preparate una strategia infallibile per assicurarvi la vittoria.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 1 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

