Oroscopo Branko 30 giugno 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 30 GIUGNO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 giugno 2019.

Cari Ariete, nuove prospettive professionali e di affari per voi. Domani un periodo di imprese vi aspetta. In amore? Pure sex, grazie a Venere.

Cari Toro, siete già proiettati a luglio. Chiudete un mese di giugno con risultati apprezzabili. A luglio sarete sotto il segno del cancro, che vi porterà novità positive per quanto riguarda le vostre finanze. Mettete in conto i disturbi che possono arrivare dal Leone, Marte e Mercurio. Tensioni e richieste dalla famiglia potrebbero agitarvi. La salvezza? Gli amici.

Oroscopo Branko 30 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, giugno è iniziato e finisce con una bella e promettente Luna nel vostro segno. Vi aspetta il periodo migliore di tutto l’anno per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Un nuovo legame, diverso dai soliti, sta per arrivare. Buone prospettive per lavoro e affari.

Cari amici del Cancro, Venere sta per arrivare nel vostro segno. Inizia il mese dell’amore. Quello che vi serve è una compagnia diversa. È il momento di guardarvi intorno. Qualcosa di straordinario si staglia all’orizzonte.

Cari Leone, occasioni ottime in arrivo per voi. Le vostre ambizioni saranno accontentate. Luna e Venere nel segno. Preparatevi a novità interessanti nel campo della vita privata, famiglia, amore, e anche lavoro.

Oroscopo Branko 30 giugno 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, accusate un normale stress di fine settimana e di fine mese. Il vostro cielo è un po’ offuscato da Luna congiunta a Venere in Gemelli, che rovina un po’ l’incanto creato da Marte. Noia nei rapporti con le donne, ma nuovi amanti per gli uomini.

Cari amici della Bilancia, in questo fine settimana l’aria si fa più leggera, Marte sta per lasciare il Cancro e cambiare natura e influsso verso di voi. Da domani avrete il Leone, e dal 3 al 28 luglio Venere nel segno, che farà i conti con il vostro cuore, il corpo (salute), la situazione in famiglia e sul lavoro. Avrete conferme sulla sincerità di chi vi sta intorno.

Cari Scorpione, siete al centro della ribalta in amore. Il partner dovrebbe dimostrarsi più sensibile, e voi sarete conquistati. Qualche situazione delicata e confusa, in campo economico e familiare. Luna decisa e fortunata fino al novilunio del 2 luglio.

Oroscopo Branko 30 giugno 2019 | Sagittario

Giove in opposizione per due volte al mese, a Luna in Gemelli. Non sarà necessariamente negativo. Meglio farsi trovare preparati, in particolare in ambito matrimoniale. Buona situazione per single e amori appena nati.

Cari Capricorno, non potete proprio lamentarvi. Soprattutto per quanto riguarda il portafoglio, sembra essere un periodo decisamente fortunato e fiorente. Avete maturato le giuste consapevolezze su cosa volete per il vostro futuro professionale, quindi andatevelo a prendere!

Cari Acquario, sarete spinti (anche) verso obiettivi passionali-sentimentali non facilissimi. Sarà meglio attendere l’arrivo della persona giusta, che sarà portata da Marte in Leone, dal 2 luglio.

Sarete protetti da Luna congiunta a Venere in Gemelli. È il momento giusto per un viaggio con gli amici.

Cari Pesci, Venere si avvicina. Momento Amarcord, e nostalgia del passato, per l’influenza di Nettuno. Vi farà bene al cuore.

Buona dose di agitazione oggi, dovuta alla Luna contro, ma nulla a cui dare troppo peso.