MotoGP Assen 2019 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere il Gp della Catalunya

MOTOGP ASSEN 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 30 giugno 2019 alle ore 14 va in scena il Gp di Assen 2019, gara del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP. È tanta l’attesa per il Gp d’Olanda 2019. Marquez sarà ancora una volta l’uomo da battere? O ci saranno sorprese? Come andrà Valentino Rossi che su questa pista ha spesso dato spettacol?

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP

Dove vedere il Gp di Assen 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

MotoGP Assen 2019 streaming | Dove vederlo in tv live e/o differita | GP Catalunya

Il GP d’Olanda della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport 1 (prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro (gratis) sul canale del digitale terrestre TV8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

MotoGP Assen 2019 streaming live | Dove vederlo in streaming | GP Catalunya

Il Gran Premo di Assen della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP

Moto GP Assen 2019 streaming | Programma completo del weekend e gli orari tv del Gp d’Olanda 2019

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Assen 2019:

Venerdì 28 giugno

Ore 8.55 – Prove libere 1 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 – Prove libere 1 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 1 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.10 – Prove libere 2 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 – Prove libere 2 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 – Prove libere 2 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Sabato 29 giugno

Ore 8.55 – Prove libere 3 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 – Prove libere 3 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 3 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.30 – Qualifiche Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.30 – Prove libere 4 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.10 – Qualifiche MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 – Qualifiche Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Domenica 30 giugno

Ore 8.35 – Warm up Moto3, Moto2, MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 – Gara Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 – Gara Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 – Gara MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

MotoGP Assen 2019 streaming live | Programmazione Tv8 | GP Olanda

Sabato 29 giugno

12:30 – Qualifiche Moto3 (diretta)

14:10 – Qualifiche MotoGP (diretta)

15:00 – Qualifiche Moto2 (diretta)

Domenica 30 giugno

11:00 – Gara Moto3 (22 giri)

12:20 – Gara Moto2 (24 giri)

14:00 – Gara MotoGP (26 giri)