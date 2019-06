MotoGp Assen 2019 risultato | MotoGP | Olanda | La griglia di arrivo | Chi ha vinto | Podio

MOTOGP ASSEN 2019 RISULTATO – In Olanda, al GP di Assen, vince Vinales, secondo Marquez, terzo Quartararo. Quarto Dovizioso.

In pole position, dopo le qualifiche, partiva il francese Quartararo. Per lui si tratta della terza pole nel suo primo anno in MotoGP, segno che di questo ragazzo sentiremo parlare per anni. Dietro di lui Vinales e Rins. In seconda fila partiva il campione in carica Marquez (quarto), 7° Petrucci, 11° Dovizioso.

Pronti via e Rins ha un’ottima partenza che lo porta al primo posto, terzo Quartararo. Al terzo giro però lo spagnolo Rins perde il controllo della sua Suzuki e cade chiudendo anzitempo la sua gara.

Al giro 5 si chiude un weekend da dimenticare per Valentino Rossi, che cade dopo un incidente con Nakagami. Bella la sfida tra Vinales e Marquez, con Quartararo che mantiene la testa della corsa.

Al giro 14 del Gp di Assen arriva il sorpasso di Vinales prima su Marquez, poi anche su Quartararo: è lui ora al primo posto. Dopo qualche curva, però, il campione del mondo in carica riesce a sorpassare il pilota francese. Per il quarto posto è lotta Ducati tra Petrucci e Dovizioso.

Negli ultimi giri è lotta serrata tra Vinales e Marquez per la vittoria: al giro 19 sorpasso di Vinales in testa. Ai piedi del podio momento difficile per i due italiani: al quarto posto si piazza Mir. Quest’ultimo però nel finale cede, al quarto posto chiude Dovizioso, quinto Morbidelli che recupera negli ultimi metri, sesto Petrucci.

MotoGp Assen 2019 risultato | Dove vederlo in tv live e/o differita

Il GP d’Olanda della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport Uno (prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro (gratis) sul canale del digitale terrestre TV8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

Il Gran Premo di Assen della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

