Brutto incidente per Lorella Cuccarini: la conduttrice preoccupa i fan

Lorella Cuccarini preoccupa i fan per via di un incidente avvenuto mentre camminava per strada.

In una recente Storia su Instagram, la showgirl romana si è mostrata con il volto tumefatto e un occhio circondato da segni violacei.

Immagini che non possono non preoccupare i numerosi fan della conduttrice televisiva, che ha quindi tenuto a rassicurarli su cosa è avvenuto esattamente.

Lorella Cuccarini ha scritto in commento alla foto: “Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca”.

Si tratta, quindi, di un semplice incidente e nulla di più. Colpa della sua disattenzione, assicura la ballerina che sarà presto alla conduzione di La Vita in Diretta e Linea Verde per la nuova stagione di Rai1.

Per quel momento, Lorella Cuccarini dovrebbe essersi completamente ripresa dall’incidente. A La Vita in Diretta, la showgirl sostituirà Francesca Fladini e Tiberio Timperi, mentre a Linea Verde prenderà il posto di Federico Quaranta.

