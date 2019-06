Lontano da te Trama | Ultima puntata | Stasera in tv | 30 giugno 2019 | Cosa succede

LONTANO DA TE TRAMA ULTIMA PUNTATA – Arrivano al capolinea le avventure sentimentali di Candela e Massimo, i due protagonisti della fiction di Canale 5 Lontano da te, di cui oggi va in onda l’ultima puntata. Lei spagnola, lui italiano: si incontrano a Praga per una fortuita coincidenza del destino e scoppia subito l’amore.

Tanta attesa dunque per sapere cosa succede nell’ultimo appuntamento di Lontano da te, in onda stasera, domenica 30 giugno 2019, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Nel ruolo dei due protagonisti ritroviamo Megan Montaner e Alessandro Tiberi.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla trama e quello che succede nell’ultima puntata della fiction di Canale 5.

Tutto quello che c’è da sapere sulla trama di Lontano da te

Lontano da te trama | Ultima puntata | Cosa succede

Questa sera va in onda su Canale 5 l’ultimo appuntamento con Lontano da te, la fiction con Megan Montaner e Alessandro Tiberi. Tanti i colpi di scena. Dopo le continue visioni, Massimo decide di andare a Siviglia a cercare la sua amata, ma lei contemporaneamente vola a Roma.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Lontano da te

Una serie di immancabili equivoci faranno sì che i due non si incontreranno nemmeno questa volta. Quando tutto sembra perduto, finalmente i protagonisti della fiction riescono a rivedersi e decidono di mollare tutto per inseguire il loro amore.

Massimo lascia Francesca, la sua eterna fidanzata, mentre Candela abbandona Chino. I due amati si ritrovano a Praga, proprio nella città che li ha visti incontrarsi per la prima volta. Massimo viene però fermato dalla polizia in aeroporto per essere estradato. Nel finale l’uomo riesce a sfuggire ai controlli e stare finalmente con la sua amata.

Il cast completo della serie tv Lontano da te

Lontano da te va in onda con la quarta e ultima puntata domenica 30 giugno 2019 su Canale 5 alle ore 21:20 circa.

Dove vedere in streaming l’ultima puntata di Lontano da te