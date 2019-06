Lontano da te Anticipazioni | Cosa succede stasera | Ultima puntata | 30 giugno 2019

LONTANO DA TE ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA – Stasera, domenica 30 giugno 2019, va in onda su Canale 5 l’ultima puntata di Lontano da te, la fiction di successo con protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi nelle rispettive vesti di Candela e Massimo.

Per i fan della serie questa quarta puntata rappresenta l’epilogo tanto atteso, in cui verremo a sapere come si conclude la storia di Lontano da te. E intanto ci si chiede se ci sarà una seconda stagione. Scopriamo intanto le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lontano da te, stasera in tv su Canale 5 dalle 21.20.

Tanti i colpi di scena di quest’ultima puntata. Massimo e Candela provano ad ignorarsi, ma proprio non ci riescono. I due innamorati decidono allora di prendere una decisione drastica ma importante: lasciare tutto, famiglia e lavoro, e andarsene a Praga, proprio dove tutto era iniziato con il loro fatidico incontro.

Entrambi partono allora per la città della Repubblica Ceca, ma le cose non andranno come previsto. Massimo, infatti, viene fermato dalla polizia aeroportuale e rischia di essere estradato. Ma il protagonista di Lontano da te farà di tutto affinché questa volta niente e nessuno possa separarlo dalla sua Candela.

Grazie all’aiuto della sua amata, l’imprenditore riuscirà a sfuggire alla polizia ceca, ma gli imprevisti e le complicazioni non mancheranno. Finalmente i due amati possono stare insieme, in quella città, Praga, che ha visto sbocciare la loro passione.

Tanti colpi di scena, dunque per quest’ultima puntata di Lontano da te. Appuntamento stasera domenica 30 giugno 2019 dalle 21.20 su Canale 5.

