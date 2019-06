I Guardiani della Galassia Lady Gaga Bradley Cooper di nuovo innamorati

Molto presto si potrebbe aprire un nuovo capitolo della saga Lady Gaga-Bradley Cooper affaire: i due infatti potrebbero essere una delle coppie de I Guardiani della Galassia 3.

La cantante americana rivestirebbe il ruolo di Lylla, un personaggio Marvel.

Secondo alcune indiscrezioni rilasciate da fonti interne al film al sito HollywoodLife “c’è una forte possibilità che Lady Gaga e Bradley Cooper lavoreranno insieme nel sequel de I Guardiani della Galassia.

Gaga Cooper | Cast

Sono stati annunciati solo alcuni nomi del cast ma è certo che se Bradley rivestirà ancora il ruolo di Rockey Racoon, Gaga sarà la sua compagna.

I loro personaggi sono animati ma comunque eccitanti. Il pubblico li vuole insieme e di sicuro tutti riconosceranno non solo la sintonia tra i due ma anche il loro potere al boxe office. E’ quasi certo quindi che la coppia si ricomponga al cinema”.

Lady Gaga Bradley Cooper | Shallow

Dopo i rumors riguardanti la possibilità di vedere dal vivo Lady Gaga e Bradley Cooper sul palco di Galstonbury, sia gli organizzatori del festival sia fonti informate smentiscono.

Sempre all’ HollywoodLife dichiarano:

“Bradley e Lady Gaga non dimenticheranno mai A star is born per le grandi emozioni che gli ha regalato come l’esecuzione per gli Oscar. Ma, per il momento, non è prevista un’altra performance live di Shallow.

Lady Gaga e Bradley Cooper di nuovo insieme

Dopo l’addio a Bradley Cooper, c’è un nuovo amore per Irina Shayk: è il figlio di una leggenda del cinema

Lady Gaga rompe il silenzio sulla fine della storia fra Bradley Cooper e Irina Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk: nuove vite da single ma in armonia per il bene della figlia Lea

C’è una donna tra Bradley Cooper e Irina Shayk (ma non è Lady Gaga)