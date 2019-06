GP Austria 2019 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la gara di Formula 1

GP AUSTRIA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 30 giugno 2019, torna il Mondiale di Formula 1 con la nona tappa che corre sul circuito austriaco Red Bull Ring. Partenza alle ore 15:10.

La Formula 1, intesa come la regina tra le competizioni motoristiche, è pronta per una nuova gara. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria?

Dove vedere il Gp d’Austria 2019 in tv? E in live streaming? E in chiaro? Quali sono gli orari di prove e gara? Di seguito le principali informazioni per gli appassionati di automobilismo che intendono seguire la nuova sfida tra Mercedes e Ferrari davanti al piccolo schermo.

Gp Austria 2019 streaming e diretta tv: dove vederlo

È possibile vedere il Gp d’Austria 2019 sia sui canali della piattaforma Sky, in diretta esclusiva, sia in chiaro, su Tv8, ma in questo caso solo in differita.

Gp Austria 2019 streaming | Orari tv | Sky | Tv8

Il weekend della F1 in Austria avrà inizio venerdì 28 giugno con le prime due sessioni di prove libere, sabato poi le qualifiche. La gara comincerà domenica 30 giugno 2019 alle ore 15.10 con trasmissione, come detto, in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sport F1 HD, il canale dedicato alla Formula 1 (canale 207).

Questo il dettaglio degli orari tv:

Venerdì 28 giugno

Ore 11: Prove Libere 1

Ore 15: Prove Libere 2

Sabato 29 giugno

Ore 12: Prove Libere 3

Ore 15: Qualifiche (in differita su Tv8 dalle 18)

Domenica 30 giugno

Ore 15.10: Gara (in differita su Tv8 dalle 18)

GP Austria 2019 streaming tv | Live streaming | Sky Go

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio d’Austria (Red Bull Ring) anche in live streaming, Sky Sport F1 HD come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go.

Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.

GP Austria 2019 streaming | In tv | In chiaro gratis | Tv8

Come spiegato, in chiaro, quindi senza abbonamento, è possibile vedere solo la differita del Gp d’Austria attraverso Tv8. Tv 8 è un canale televisivo privato edito da una società appartenente al gruppo Sky Italia, disponibile al numero 8 del vostro telecomando.