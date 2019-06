Fedez e la serenata hot per Chiara: “La Ferragni non si è mai rasata…” | VIDEO

Fedez serenata | Ferragnez | Chiara Ferragni

Fedez serenata – I Ferragnez tornano a far parlare di loro e dei loro scherzosi momenti famigliari su Instagram. Dopo aver sorpreso il popolo del web optando per una tinta biondo platino dei capelli e esprimendo sui social la sua volontà di sottoporsi al test del Dna, per dimostrare di essere il vero padre biologico del figlio Leone, Fedez è tornato al centro del gossip.

Questa volta il cantautore di “Cigno nero” ha intrattenuto i suoi follower su Instagram, dedicando una serenata insolita alla sua biondissima fiamma, Chiara Ferragni.

Parole hot per Chiara Ferragni

Tra le sue ultime storie pubblicate su Instagram, ce n’è una che immortala Fedez che dedica una serenata improvvisata alla celebre web influencer, Chiara, che su Instagram si firma “The Blonde Salad”.

“Chiara è una ragazza riservata… – queste le parole della serenata che Fedez ha dedicato alla moglie Chiara Ferragni, tra le sue storie- è una ragazza un po’ strana, aspetta sempre l’autobus dove non c’è la fermata… Chiara Ferragni è andata e non è più tornata… Non si è mai rasata… Soprattutto la patata…”.

La risposta della web influencer all’esilarante serenata hot? “Pubblicherò tutte le foto tue, che non mi permetti di pubblicare” ha così risposto, visibilmente stizzita, Chiara Ferragni al marito, così come viene mostrato agli internauti in un’altra storia pubblicata da Fedez.

Chi non si sarebbe offeso per una serenata così?