Gay Pride, Fedez si scatena e festeggia con l’amico: ecco cos’ha fatto il rapper

In occasione del Milano Gay Pride 2019 che ha avuto luogo sabato 29 giugno nel capoluogo lombardo, Federico Lucia (in arte Fedez) ha preso parte, a modo suo, alle celebrazioni.

Non scendendo in strada a festeggiare con i manifestanti, ma dalla sua abitazione, in cui era presente un ospite speciale. Si tratta dello youtuber bolognese Luis Sal.

Il rapper e l’amico 22enne si sono esibiti in un balletto a torso nudo sotto il sole estivo e sotto gli occhi divertiti dell’immancabile moglie Chiara Ferragni.

Il video del balletto è stato condiviso nelle Storie su Instagram del cantante, con tanto di scritta Love is Love, uno dei più celebri motti del Gay Pride.

Non è la prima volta che Fedez si mostra vicino alla causa delle persone gay. Quattro anni fa, in occasione del Milano Gay Pride 2015, l’artista milanese era sceso in campo con il cantautore libanese a favore dei diritti LGBTQ.

Ad aprile, in occasione del Congresso di Verona, Fedez aveva fortemente criticato la visione della comunità cattolica sugli omosessuali.

“Dite che l’omosessualità è contro natura, ma credete a un uomo che cammina sull’acqua, che moltiplica il pane e i pesci, che resuscita la gente morta e poi resuscita pure se stesso”.

“Dai tempi dell’Opus Dei a oggi, non riuscite a trovare delle argomentazioni più valide alle str****e che dite?”, aveva concluso il cantante.

