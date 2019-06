Conte: “Garantisco la Flat Tax come presidente del Consiglio”

Conte Flat Tax | Bruxelles | Nomine Ue

Conte Flat Tax – “Garantisco la Flat Tax come presidente del Consiglio”. Queste le parole del premier italiano Giuseppe Conte, prima di entrare al vertice speciale per le nomine europee a Bruxelles domenica 30 giugno.

Conte Flat Tax | Procedura di infrazione

Poi il presidente del Consiglio ha parlato della procedura di infrazione in bilico per il debito eccessivo dell’Italia. “Da diverso tempo stiamo coltivando un dialogo costruttivo. Con l’Ue sulla procedura d’infrazione, non parleremo oggi di questo, qui siamo per le nomine. Lunedì faremo il Cdm. Siamo fiduciosi”, ha detto Conte.

Ma il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker risponde: “La procedura di infrazione non è un argomento di oggi”.

Conte Flat Tax | Le nomine

Nella serata di domenica 30 giugno si tiene una nuova riunione del Consiglio Europeo, l’organo che riunisce i capi di stato e di governo di tutti i paesi dell’Ue, in cui si discuterà delle nomine delle più alte cariche istituzionali europee, che andranno rinnovate da qui all’autunno.

La più importante e ambita fra quelle in ballo è la presidenza della Commissione Europea, cioè il governo dell’Ue, per la quale secondo i giornalisti che si occupano di Europa c’è un nuovo favorito: il vicepresidente uscente Frans Timmermans, candidato dal Partito Socialista europeo.

Giuseppe Conte si è anche espresso sulle nomine Ue, il nodo della riunione speciale di oggi. “Timmermans è una candidatura che valuteremo, all’Italia interessa che siano forti personalità che sappiano interpretare il momento critico che affronta l’Europa, che aiutino a costruire un’Ue più solida e forte, cerchiamo insieme di trovare la soluzione migliore, l’importante è una logica di pacchetto rispettando tutti i criteri anche quello geografico e di genere”, ha concluso Conte.

