Terremoto oggi | 29 giugno 2019 | Lista Ingv terremoti | Ultima ora | Italia

SCOSSA TERREMOTO OGGI ITALIA – In questo articolo sono riportate in tempo reale tutte le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia, oggi 29 giugno 2019: la magnitudo, l’epicentro, l’orario della zona colpita dal sisma. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora.

Ore 01.03: forte scossa in provincia di Siena

Dopo la lieve scossa di ieri pomeriggio a Matera, avvertita alle 17.11, ci sono state nella notte tra il 28 e il 29 giugno 2019 tre diverse scosse nella zona a 2km a Nord-Ovest di Colle di Val D’Elsa, in provincia di Siena. La più forte delle tre è stata avvertita all’01:03:05 ed ha avuto una magnitudo di 3.2 e un ipocentro a una profondità di 8 km. I cittadini del comune toscano, come anche quelli dei vicini Poggibonsi e San Gimignano hanno sentito nettamente la scossa, che li ha svegliati, appunto, nella notte. Non si riportano notizie di danni a persone o strutture.

Le altre due scosse, di magnitudo 2.6 e 2.0, sono state registrate dall’Ingv rispettivamente alle ore 00.40 e 3.41 nella stessa zona a 2 km e 1 km da Colle di Val D’Elsa (SI).

Le scosse di ieri, 28 giugno 2019

