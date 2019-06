TECHETECHETE’ SUPERSTAR STREAMING – Questa sera, sabato 29 giugno 2019, va in onda Techetechete’ Superstar, il seguitissimo programma di Rai 1 che per l’occasione ripropone i nomi importanti che hanno costruito la musica italiana. L’appuntamento di questa sera ripropone infatti celebri cantautori come Domenico Modugno e la sua “Nel blu dipinto di blu”, ma anche altri cantanti eredi della sua musica come Lucio Battisti, Lucio Dalla e Fabrizio De André, De Gregori e Venditti, Pino Daniele ed Edoardo Bennato.

Tutto quello che c’è da sapere su Techetechete’ Superstar in onda questa sera su Rai 1

Sono tantissimi gli artisti di cui si parlerà questa sera perché il loro impatto nel mondo della musica italiana è stato grande e si attraverseranno diverse generazioni, partendo dal boom economico degli anni ’60 per arrivare al nuovo millennio.

Nomi come Vecchioni, Guccini, Gino Paoli, ma anche Samuele Bersani, Max Gazzé e Daniele Silvestri. L’appuntamento di Techetechete’ Superstar ne ha per tutti i gusti.

Ma dove vedere Techetechete Superstar in tv? E in streaming?

Techetechete’ Superstar streaming | Dove vedere in tv

Techetechete’ Superstar va in onda sabato 29 giugno 2019 alle ore 20:35 su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai vi aspetta sul primo canale del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 501 per la versione HD e al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

Tutti i cantanti di Techetechete Superstar

Techetechete’ Superstar streaming | Dove vedere in streaming

Se questa sera non fate in tempo a rincasare e volete seguire in diretta streaming Techetechete Superstar, potete farlo grazie a RaiPlay, la piattaforma streaming che permette all’utente di collegarsi e usufruire dei contenuti Rai tramite pc, smartphone e tablet.

Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, tramite e-mail e Facebook. In più, se questa sera avete da fare e non potete guardare in diretta la puntata di Techetechete dedicata ai cantautori italiani, potrete sempre recuperarla il giorno dopo grazie alla funzione on demand di RaiPlay.